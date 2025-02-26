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Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському
На думку Козирєва, НАТО, можливо, зараз розпадається або перебуває у глибокій кризі
фото: glavcom.ua

«Ви не повинні ставити будь-які ультиматуми Трампу», – колишній російський міністр звернувся до Зеленського

Перший російський міністр закордонних справ (1990-96) Андрій Козирєв порадив Володимиру Зеленському не ставити Дональду Трампу ультиматуми, а розпочати розробку ядерної зброї. За його словами, саме наявність ядерного арсеналу могла б гарантувати Україні безпеку. Про це Козирєв зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Я згоден з Клінтоном (експрезидентом США Біллом Клінтоном, – «Главком»), що якби Україна мала ядерну зброю, звичайно, ні Росія, ніхто б інший не насмілився б почати війну і захопити територію. Зеленський – чудовий президент, я не смію давати йому поради. Але висловлю свою думку. Вона полягає у тому, що ви не повинні ставити будь-які ультиматуми будь-якому Трампу, не говорити комусь, що ви прийміть нас у НАТО», – зауважив колишній російський міністр.

На думку Козирєва, НАТО, можливо, зараз розпадається або перебуває у глибокій кризі: «Та і взагалі, «Україна у НАТО» – це безглузда постановка питання, оскільки НАТО, можливо, розвалюється прямо зараз на наших очах, або, принаймні, перебуває у глибокій кризі. Якщо хтось думає, що вступ до Альянсу дасть якісь гарантії, нічого подібного».

Козирєв вважає, що Україні потрібно таємно розробляти ядерну зброю. За його словами, саме б це гарантувати Україні безпеку:

«Я б робив ядерну зброю без розголосу, потихеньку, максимально секретно і швидко. Більше того, 10-15 ядерних зарядів, не обов'язково надпотужних, буде достатньо. Звичайних ядерних зарядів, крихітних за сучасними мірками. Таких, як на Хіросіму був запущений. І 15 літаків, які здатні доставити відповідні ракети. Україна має все це: радянські літаки, старі, які здатні нести ядерну зброю. І це будуть гарантії безпеки».

Андрій Козирєв – перший російський міністр закордонних справ (1990-96) Андрій Козирєв. З 2012 року ексурядовець емігрував до США, де зараз мешкає. З початку повномасштабної війни Козирєв активно підтримував Україну.

Нагадаємо, колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль щодо своєї ролі у рішенні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році. Експрезидент припустив, що РФ не вторглася б в Україну, якби в Києва все ще були засоби ядерного стримування.

У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії й України – Борисом Єльциним та Леонідом Кравчуком – про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який залишився на українській землі після розпаду Радянського Союзу.

Пізніше Сполучені Штати також стали стороною Будапештського меморандуму, який включав зобов’язання РФ поважати територіальну цілісність України. Однак країна-агресорка порушила його, коли вторглася в Україну у 2014 році та розпочала повномасштабну війну у 2022-му.

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Теги: президент Володимир Зеленський Меморандум Україна ядерна зброя

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