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Шмигаль заявив про готовність України підписати угоду про корисні копалини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Шмигаль заявив про готовність України підписати угоду про корисні копалини
Глава уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Шмигаль: Просимо конкретних гарантій безпеки

Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, якого цитує Суспільне.

«Готові підписати угоду про створення інвестфонду, щоб почати роботу з США на прагматичній основі. Угода затверджена урядом України. Це буде елементом економічного зростання України, елементом захисту. Просимо конкретних гарантій безпеки», – сказав Шмигаль.

Глава уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду. Поки що в цій угоді описана політична рамка того, як має утворюватися цей фонд.

«Перше – в цій угоді прописуємо домовленість, що ми готові спільно утворювати цей фонд. Друге – ми говоримо, що цей фонд буде управлятись спільно урядом України і урядом США. Третє – внесок України буде складати 50% від майбутніх надходжень від корисних копалин, надр», – сказав Шмигаль.

За його словами, ця рамка дає уявлення про те, якою має бути наступна угода.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це впершу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

«Як виглядає, пауза стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок – зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI. Якщо глянути на останні оголошення адміністрації Байдена, тут першочергово йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії», – пояснив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Раніше видання New York Times писала, що 3 березня Трамп планував зустрітися зі своєю командою, щоб розглянути можливість припинення допомоги Україні.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. 

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. 

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Теги: боєприпаси президент журналіст корисні копалини переговори Денис Шмигаль

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