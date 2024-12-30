Путін очолив список «лузерів» за 2024 рік. Хто ще в списку

Російський диктатор Путін увійшов до числа найбільших невдах 2024 року

Російський диктатор Володимир Путін знову, втретє поспіль, перемагає у номінації «Невдаха року» за версією видання Politicо. До переліку «лузерів року» також додали президента Франції Емануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та колишнього сирійського диктатора Башара Асада. Відповідний рейтинг з описом їхніх невдач опублікувало видання Politico Playbook.

Як описує видання, для Путіна поточний рік видався катастрофічним: економіка країни розвалюється через інфляцію та нестачу робочої сили, Україна успішно відбила атаки та захопила частину російської території під час Курської операції. До того ж Москва залишилась без впливу Сирії, це пов’язано з падінням режиму Башара Асада та завершила рік тим, що вибачилася (без визнання провини) за збитий азербайджанський цивільний літак.

До списку невдах також увійшли президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Щодо невдач Макрона, то він зіткнувся з політичною кризою, адже його партія зазнала поразки на виборах до Європарламенту, а два його уряди впали протягом року. Для нього це був удар за ударом. А Шольц змушений оголосити дострокові вибори після розпаду правлячої коаліції, яка взагалі ніколи не працювала дуже добре.

Також йдеться про те, що послаблення Франції та Німеччини підірвало лідерство ЄС.

На 14 році влади прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стикнувся з поглибленням економічних проблем і піднесенням Петера Мадьяра, лідера опозиції, який збирався кинути виклик Орбану за його посаду на виборах 2026 року.

Продовжуючи список «лузерів», згадають і про колишнього диктатора Сирії Башара Асада, який закінчив рік ганьбою. Адже він переживає економічну кризу та відбувається посилення опозиції. Він повністю втратив владу та опинився у вигнанні, яке проводить у Росії.

Нагадаємо, що експертам вдалось проаналізувати та з’ясувати, які відбулись територіальні зміни на карті бойових дій за 2024 рік. Стало відомо, що протягом року, що минає Росія окупувала 2 800 квадратних кілометрів української території.