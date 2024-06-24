Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина оскаржує рішення ЄС надати Україні €1,4 млрд з доходів від активів РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Угорщина оскаржує рішення ЄС надати Україні €1,4 млрд з доходів від активів РФ
Сіярто сказав, що «ЄС перетнув червону лінію», коли ухвалив рішення щодо російських активів
фото з відкритих джерел

Юридична служба Ради ЄС водночас констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування

Міністр закордонних справ Петер Сіярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування €1,4 млрд надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, але Будапешт має намір оскаржити це. Про це він заявив на пресконференції для провладних угорських ЗМІ, повідомляє HVG.hu.

Сіярто сказав, що «ЄС перетнув червону лінію», коли ухвалив це рішення. Голова угорської дипломатії поскаржився, що «воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення» в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає «правові можливості» оскаржити їх.

Юридична служба Ради ЄС водночас констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування, оскільки утрималася під час голосування на початку цього року за створення Фонду допомоги Україні (UAF), а кошти не надходять від платників податків ЄС.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату €6,6 млрд в межах програми для ЗСУ як часткову компенсацію за зброю, придбану для України.

Нагадаємо, Євросоюз розробив механізм, який дозволяє обійти угорське вето на закупівлю озброєнь для України за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив газеті Financial Times верховний представник об'єднання із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Країни Великої сімки та Європейський Союз розглядають, як використати прибутки, отримані від російських активів, знерухомлених на Заході, щоб надати Україні великий авансовий кредит і забезпечити фінансування України на 2025 рік. Прем'єрка Італії Джорджі Мелоні заявила, що країни «Великої сімки» дійшли згоди щодо видачі Україні кредиту в розмірі $50 млрд. За її словами, кошти передадуть Києву за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Читайте також: 

Теги: Будапешт Угорщина фінансування Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральна Асамблея ООН проголосила 11 липня Міжнародним днем пам’яті геноциду в Сребрениці. Росія, Білорусь, Угорщина та Китай були проти
Сербська бомба. Заради чого знову об’єдналися Росія, Білорусь, Угорщина та Китай? Балкани
26 травня, 15:35
Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранульований буряковий жом та сушений горох
Євросоюз схвалив підвищення мит на зерно з Росії та Білорусі
30 травня, 13:18
Після ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу» Євросоюз перевірить, чи діють умови лібералізації візового режиму щодо Грузії
ЄС обговорює припинення безвізу з Грузією через закон про іноагентів
5 червня, 15:16
Уночі вибухи було чутно у всіх районах Севастополя
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8 червня, 06:57
Надходження від заморожених активів у Європі становитимуть від 3 до 5 млрд євро щорічно
G7 незабаром оголосить про «нові кроки» щодо заморожених активів РФ
12 червня, 17:26
«Нідерландська промисловість також виграє від цього», - зауважили у міністерстві
Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України
12 червня, 02:04
Заморожені російські активи можуть стати основою для наповнення Міжнародного компенсаційного фонду
G7 та ЄС роздумують, як використати заморожені активи Росії
8 червня, 21:12
Ставлення до війни в Україні у чехів залишається неоднозначним
Лише третина громадян Чехії готові захищати країну зі зброєю у руках: дані опитування
21 червня, 10:18
Європейська рада на саміті у Брюсселі у 2022 році надала Україні статус кандидата в ЄС
Вступ України до ЄС: парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок
20 червня, 21:46

Політика

Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 у наступному році
Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 у наступному році
Російське МЗС викликало посла США після ракетного удару по Севастополю
Російське МЗС викликало посла США після ракетного удару по Севастополю
Угорщина оскаржує рішення ЄС надати Україні €1,4 млрд з доходів від активів РФ
Угорщина оскаржує рішення ЄС надати Україні €1,4 млрд з доходів від активів РФ
ПАРЄ готує резолюцію за підсумками Глобального саміту миру
ПАРЄ готує резолюцію за підсумками Глобального саміту миру
Рада ЄС незабаром затвердить текст безпекової угоди з Україною
Рада ЄС незабаром затвердить текст безпекової угоди з Україною
Німеччина відмовилася депортувати безробітних українців
Німеччина відмовилася депортувати безробітних українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Івана Купала в 2024 році: дата, традиції, що не можна робити
20K
Окупанти просунулися на Запоріжжі: аналіз ISW
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
9034
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8567
Нардеп-військовослужбовець зіграв весілля

Новини

Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua