Угорщина оскаржує рішення ЄС надати Україні €1,4 млрд з доходів від активів РФ

Юридична служба Ради ЄС водночас констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування

Міністр закордонних справ Петер Сіярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування €1,4 млрд надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, але Будапешт має намір оскаржити це. Про це він заявив на пресконференції для провладних угорських ЗМІ, повідомляє HVG.hu.

Сіярто сказав, що «ЄС перетнув червону лінію», коли ухвалив це рішення. Голова угорської дипломатії поскаржився, що «воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення» в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає «правові можливості» оскаржити їх.

Юридична служба Ради ЄС водночас констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування, оскільки утрималася під час голосування на початку цього року за створення Фонду допомоги Україні (UAF), а кошти не надходять від платників податків ЄС.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату €6,6 млрд в межах програми для ЗСУ як часткову компенсацію за зброю, придбану для України.

Нагадаємо, Євросоюз розробив механізм, який дозволяє обійти угорське вето на закупівлю озброєнь для України за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив газеті Financial Times верховний представник об'єднання із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Країни Великої сімки та Європейський Союз розглядають, як використати прибутки, отримані від російських активів, знерухомлених на Заході, щоб надати Україні великий авансовий кредит і забезпечити фінансування України на 2025 рік. Прем'єрка Італії Джорджі Мелоні заявила, що країни «Великої сімки» дійшли згоди щодо видачі Україні кредиту в розмірі $50 млрд. За її словами, кошти передадуть Києву за рахунок надходжень від заморожених російських активів.