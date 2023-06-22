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Майбутній посол України в Угорщині висловився про очікування від зустрічі з Орбаном

Діана Гасюк
glavcom.ua
Майбутній посол України в Угорщині висловився про очікування від зустрічі з Орбаном
Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук Федір Шандор
фото з відкритих джерел

Майбутній український посол не погоджується з тезою Будапешта про те, що Угорщина «не втягнута» у війну України

Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук Федір Шандор, який має стати послом України в Угорщині, розповів про свої очікування від зустрічі з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Про це Шандор сказав в інтерв’ю угорському порталу HVG.

Майбутній український посол, який зараз у складі 101 бригади територіальної оборони воює на фронті в Україні, не погоджується з тезою Будапешта про те, що Угорщина «не втягнута» у війну України.

«Хто сказав, що Угорщина не бере участі у війні?» – зауважив Шандор, додавши, що на боці України воюють близько 400 угорців, 30 із яких уже загинули, а також згадавши про мільйони гривень пожертв угорських громадян для України.

«Я сам є прикладом того, що угорці, як і представники будь-якої іншої національності в Україні, захищають свої сім’ї та свою батьківщину. Ми дуже вдячні угорському уряду, всім нашим угорським друзям за їхню надзвичайну допомогу», – вважає він.

На питання, що б він сказав Віктору Орбану під час першої зустрічі, Шандор відповів, що запросив би його на прогулянку Секешфегерваром.

«Нам буде багато що сказати один одному», – додав він.

Він не пояснив, чому мав на увазі саме Секешфегервар. Це одне з найбільших міст Угорщини, яке було столицею середньовічного Угорського королівства й місцем розташування королівської резиденції.

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Теги: Угорщина посол Україна

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