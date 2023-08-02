Українські полонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ

Літак, яким перевозили військовополонених до Угорщини, прибув до Будапешта 7 червня не безпосередньо з Росії, а саме із Туреччини

Одинадцять українських військовополонених, які у червні були перевезені з Росії до Угорщини, могли потрапити туди через Туреччину. Про це повідомляє угорська редакція Радіо Свобода з посиланням на свої джерела.

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Редакція повідомляє, що літак, яким перевозили військовополонених до Угорщини, прибув до Будапешта 7 червня не безпосередньо з Росії, а саме із Туреччини.

Крім того, на основі опитаних журналістами експертів в Угорщині вказується, що такий маршрут – з Росії, до Туреччини, а потім в Угорщину – не є дивним, оскільки Росія і раніше здійснювала обмін полоненими через цю країну. Зокрема, коли йдеться про, так би мовити, «делікатні та важливі» обміни.

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Раніше за посередництва Туреччини і через цю країну відбувся обмін полоненими з «Азовсталі».

На початку червня зі слів віцепрем’єра Угорщини Жолта Сем’єна стало відомо, що Росія передала Угорщині групу українських військовополонених із Закарпаття. Це відбулося буцімто за посередництва Російської православної церкви. Офіційний Київ заявив, що такі передачі без участі України є порушенням міжнародного права. Наразі, за попередніми даними, шестеро осіб з тієї групи військових перебувають на території ЄС, імовірно, – в Угорщині, п’ятеро поїхали додому в Україну.

Нагадаємо, в Україні запустили новий пакет безкоштовної медичної допомоги, однак розрахований він лише на певну категорію людей.

Раніше стало відомо, що президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.

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До слова, атака Росії на головний внутрішній порт України через річку Дунай в Ізмаїлі у ніч проти 2 серпня, підвищила світові ціни на продовольство. Кремль нарощує застосування сили, щоб перешкодити Україні експортувати зерно.