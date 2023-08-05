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Можлива загроза з Білорусі: очільники МВС Польщі та Литви погодили спільні дії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Можлива загроза з Білорусі: очільники МВС Польщі та Литви погодили спільні дії
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі був обговорений механізм, який буде використовуватися у випадку необхідності закриття всіх пунктів перетину кордону з Білоруссю

Міністри внутрішніх справ Литви та Польщі  узгодили спільні дії щодо можливих провокацій та загроз з боку Білорусі, які можуть виникнути внаслідок передислокації «вагнерівців». Про це повідомляє LRT.

Керівники обговорили поточну ситуацію з безпекою на кордоні з Білоруссю та принципи постійної співпраці між Польщею, Литвою та іншими країнами Балтії. Вони узгодили заходи щодо реагування на поточні та можливі майбутні провокації та загрози, що можуть виникнути з боку Білорусі.

В повідомленні міністерства внутрішніх справ Литви зазначається, що обидві сторони наголосили на ефективній та міцній польсько-литовській співпраці у сфері безпеки.

Крім того, під час зустрічі був обговорений механізм, який буде використовуватися у випадку необхідності закриття всіх пунктів перетину кордону з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що 4 серпня відбулася телефонна розмова між міністрами оборони США Ллойдом Остіном та Польщі Маріушем Блащаком, під час якої обговорювалися питання присутності найманців ПВК «Вагнера» на території Білорусі.

Нагадаємо, новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). 

«Кількість бойовиків Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі (або близьке до цього числа). Частина ПВК «Вагнера» підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно. Ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі», – сказав Науседа.

Литовський лідер наголошує, що кількість «вагнерівців» в Білорусі може зрости до 10 тис.

«Кількість «Вагнера» ​​в Білорусі не остаточна – планується розміщення до 10 тисяч бійців, а це означає, що зараз процес запущений лише наполовину», – наголошує президент.

Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.

Теги: Польща посол Литва ПВК Вагнера

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