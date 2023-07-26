Молдова висилає 45 працівників посольства РФ: Кремль обіцяє помсту

Напередодні посла РФ Олега Васнєцова було викликано до міністерства закордонних справ та євроінтеграції у Кишиневі

Кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників – до 15

Уряд Молдови ухвалив рішення скоротити кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі. Їхні кількість зменшиться з 84 до 25. Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан Даніель Воде під час брифінгу, повідомляє Deschide.MD.

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За словами молдовського мінстра, кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників – до 15. «Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ», – зазначив Воде.

Згодом радник міністра закордонних справ Молдови з комунікацій Ігор Захаров уточнив, що влада ухвалила рішення вислати 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії, повідомляє NewsMaker.

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У підсумку Молдову повинні покинути 45 співробітників посольства РФ – це менше, ніж розпорядився скоротити уряд у Кишиневі. Різницю у цифрах, ймовірно, можна пояснити тим, що деякі посади у посольстві були незаповненими.

Як повідомлялося, на даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження. Представники російських розвідників, які працюють у Молдові, тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями й раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.