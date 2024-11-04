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ЄС повинен мати «план Б» для України на випадок перемоги Трампа – євродепутат

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ЄС повинен мати «план Б» для України на випадок перемоги Трампа – євродепутат
Лідер групи Європейської народної партії в Європарламенті висловився щодо виборів у США та долі України
фото: Imaog

Лідер Європейської народної партії Вебер закликав європейців готуватися до більшої підтримки України

Глава Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявив, що ЄС повинен мати план Б для України на випадок, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США. Про це йдеться в інтерв'ю політика німецькій медіагрупі Deutschlandfunk.

Манфред Вебер вірить у те, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну навіть за президента Трампа. «Вся відповідальність за безпеку Європи не може лежати на плечах американців. 330 мільйонів американців не постійно захищатимуть 450 мільйонів європейців. Це не працює», – каже Вебер.

«Сьогодні ми рухаємося – і з Трампом, і з Гарріс – до поворотного моменту в європейсько-американських відносинах», – нарікає німецький політик.

В інтерв'ю медіагрупі Deutschlandfunk Вебер стверджує, що «обидві сторони Атлантики розуміють, що можлива перемога Росії в Україні поставить НАТО під загрозу». Політик також заявив що у разі поразки війна переміститься ближче до Німеччини. Але «Європа повинна мати в шухляді план Б і, якщо потрібно, ще більше допомогти Україні в її оборонній кампанії», – зазначив глава Європейської народної партії у Європарламенті.

 «Якщо Україна програє, війна наблизиться до Німеччини. Тому ми маємо підтримувати Україну, як можемо».

Також він висловився за надання Україні більшої підтримки в оборонній боротьбі. «У разі потреби ми маємо ще більше підтримувати Україну в її оборонній боротьбі. Це також включає в себе інші системи озброєння, такі як крилата ракета Taurus. «Європа здатна дати Україні виграти цю війну», – сказав Вебер. На його думку, Джо Байден може увійти до історії як останній президент, який «піклувався про трансатлантичні відносини».

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

Нагадаємо, станом на 3 листопада понад 75 млн американців проголосували на виборах президента в Сполучених Штатах. Це становить майже половину від загальної кількості виборців, які достроково голосували у 2020 році під час пандемії коронавірусу.

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Теги: Німеччина Європа Дональд Трамп політика вибори у США Україна президент перемога

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