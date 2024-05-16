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Зеленський розповів, чому відклав усі закордонні візити

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, чому відклав усі закордонні візити
Візит Зеленського до Португалії та Іспанії скасовано
фото: Офіс президента

Президент поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram. Про це йдеться у соціальних мережах.

«Уся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити», – наголосив глава держави.

Він додав, що сторони докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.

«Я вдячний прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Глава держави не вперше відкладає поїздки до цих країн. 

Раніше королівський дім Іспанії підтвердив інформацію, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Іспанію. У Мадриді має пройти підписання двосторонньої угоди про безпеку. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

За даними джерел El Pais, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою. Мета договору – гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі і слугувати мостом до того моменту, коли Київ зможе стати повноправним членом НАТО і ЄС.

Також заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме «низку особливостей» порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами.

Теги: саміт Володимир Зеленський президент

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