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До декларації G7 про підтримку України приєдналася ще одна країна

Діана Гасюк
glavcom.ua
До декларації G7 про підтримку України приєдналася ще одна країна
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Я вдячний уряду Словенії за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України»

Словенія приєдналася до декларації держав «Великої сімки» щодо підтримки гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Я висловлюю свою подяку уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за долучення до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України», – він написав.

Президент також зауважив, що Україна та Словенія спільно відстоюють цінності свободи та демократії, а також мають спільну мету досягнення миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

Раніше повідомлялося, що велике Герцогство Люксембург приєналося до Декларації G7 про підтримку України, погодженої у липні. 

Нагадаємо, до декларації «Великої сімки» щодо підтримки України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, приєдналася Республіка Косово

Зазначимо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

 

Теги: Косово Володимир Зеленський Україна Словенія президент Люксембург обмін

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