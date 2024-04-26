Загроза удару по лікарнях Києва: СБУ зробила заяву

Ворог фактично анонсував удар по столичних лікарнях через те, що в них нібито перебувають військові

«Вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози»

Заява представників влади Білорусі з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, є проявом інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Пресслужба СБУ повідомила, що Україна вже третій рік протидіє ворогові у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.

«Тому і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. На даний час вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України наголосила, що представникам режиму у Білорусі варто зрозуміти, що справжніми терористами є люди у Кремлі.

«Білоруській владі потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд із кремлівським диктатором», – наголосила СБУ.

Нагадаємо, Київ терміново розпочав евакуацію двох лікарень, одна з яких – дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Це пов'язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.

Як дізналась ВВС Україна, ці дії влади Києва пов'язані з опосередкованими погрозами удару по київських лікарнях керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля. Ця заява пролунала на засіданні Всебілоруських народних зборів, на яких її керівником обрали Олександра Лукашенка. Голова КДБ обіцяв протидіяти міфічним терористам з України. І після цього пролунала погроза щодо лікарень Києва.