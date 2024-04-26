Головна Київ Новини
search button user button menu button

Загроза удару по лікарнях Києва: СБУ зробила заяву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Загроза удару по лікарнях Києва: СБУ зробила заяву
Ворог фактично анонсував удар по столичних лікарнях через те, що в них нібито перебувають військові
фото: rubryka.com

«Вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози»

Заява представників влади Білорусі з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, є проявом інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Пресслужба СБУ повідомила, що Україна вже третій рік протидіє ворогові у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.

«Тому і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. На даний час вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України наголосила, що представникам режиму у Білорусі варто зрозуміти, що справжніми терористами є люди у Кремлі.

«Білоруській владі потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд із кремлівським диктатором», – наголосила СБУ.

Нагадаємо, Київ терміново розпочав евакуацію двох лікарень, одна з яких – дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Це пов'язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.

Як дізналась ВВС Україна, ці дії влади Києва пов'язані з опосередкованими погрозами удару по київських лікарнях керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля. Ця заява пролунала на засіданні Всебілоруських народних зборів, на яких її керівником обрали Олександра Лукашенка. Голова КДБ обіцяв протидіяти міфічним терористам з України. І після цього пролунала погроза щодо лікарень Києва.

Читайте також: Лукашенко назвав себе «співагресором» з Путіним
Теги: Білорусь лікарня Київ СБУ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Сімферопольський та Кримський УПЦ (МП) Лазар (Швець)
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
3 квiтня, 16:21
У лютому 2024 року тодішній міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку
Ексочільниця Мінветеранів знайшла нову роботу
5 квiтня, 15:07
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
8 квiтня, 05:01
Серед основних викликів, з якими зараз стикаються металурги – нестабільність логістики та кадровий голод
Аналітики назвали основні виклики для металургії у 2024 році
12 квiтня, 12:02
Здорові чоловіки віком до 30 років, які складають основу більшості армій, є частиною найменшого покоління в сучасній історії країни
The New York Times: Україна має знайти баланс між мобілізацією і ризиком знищення цілого покоління
11 квiтня, 16:14
Наразі Сполучені Штати випускають 30 тис. снарядів калібру 155 мм на місяць та планують потроїти це значення
США анонсували суттєве збільшення виробництва артснарядів
Вчора, 18:44
Сирени лунали у Києві та північних областях
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
13 квiтня, 17:42
Міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що коаліція F-16 є важливою
Прем'єр Бельгії повідомив, коли очікувати на першу поставку F-16 до України
18 квiтня, 23:41
Марта Костюк здолала восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах
Українська тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500
20 квiтня, 21:09

Новини

Голову Броварської райдержадміністрації Майбоженка буде звільнено – Київська ОВА
Голову Броварської райдержадміністрації Майбоженка буде звільнено – Київська ОВА
Голова райдержадміністрації влетів у натовп людей в Броварах (відео)
Голова райдержадміністрації влетів у натовп людей в Броварах (відео)
Загроза удару по лікарнях Києва: СБУ зробила заяву
Загроза удару по лікарнях Києва: СБУ зробила заяву
Кличко показав, як проходить термінова евакуація із двох лікарень в Києві (відео)
Кличко показав, як проходить термінова евакуація із двох лікарень в Києві (відео)
Київ терміново евакуює дві лікарні у зв'язку із загрозою удару ворога
Київ терміново евакуює дві лікарні у зв'язку із загрозою удару ворога
Замість метро – кошти на депозит. Суд стягнув із підрядника 139 млн грн
Замість метро – кошти на депозит. Суд стягнув із підрядника 139 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
17K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
16K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
11K
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, хто допомагав підозрюваним тікати з країни
7092
Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ
6761
Які документи знадобляться для оновлення даних в ТЦК: список

Новини

Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Сьогодні, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Сьогодні, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua