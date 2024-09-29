Україна не влучила в арсенал зброї у Волгоградській області: супутникові знімки

На знімках видно, що БпЛА не влучили по території арсеналу

Сьогодні з'явилися повідомлення в ЗМІ про те, що безпілотники України здійснили атаку поблизу арсеналу ракетно-артилерійського озброєння біля селища Котлубань у Волгоградській області РФ. Згідно зі знімками, оприлюдненими в мережі, дрони влучили недалеко від військового об'єкта, спричинивши пожежу, яка, втім, не перекинулася на сам арсенал. Відповідні фото опублікувало видання «Радио Свобода».

Супутниковий знімок наслідків удару Фото: Радіо Свобода

Також у ЗМІ стверджують, що військові об'єкти не зазнали пошкоджень, а займання було ліквідовано місцевими рятувальниками. Жодних втрат або значних руйнувань не зафіксовано. Сліди від пожежі видно і на супутникових знімках.

Міністерство оборони України раніше повідомляло про успішну атаку безпілотників на арсенал ракетно-артилерійського озброєння поблизу селища Котлубань у Волгоградській області Росії. За їхньою інформацією, атака завдала значних пошкоджень об'єкту, що мало б суттєвий вплив на здатність російських військ проводити бойові дії. Проте, нові дані та знімки свідчать про те, що удари були завдані неподалік арсеналу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо можливого використання далекобійної зброї проти Росії. Він повідомив, що Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами з метою отримання дозволу на удари по території РФ західною зброєю.

До слова, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю Reuters заявив, що Україна повинна мати можливість вільно використовувати зброю, яку їй надали союзники та партнери.

Нагадаємо, що в ніч з 20 на 21 вересня 2024 року українські війська атакували російські склади боєприпасів у Тихорецьку та Торопці. Це свідчить, що попри розгортання Росією системи ППО, вона продовжує стикатися з ударами українських безпілотників.