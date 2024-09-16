Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ

Реалізація Закону буде здійснена в межах коштів Державного бюджету України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким Сили безпілотних систем офіційно стали окремим родом Збройних сил України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Президент підписав законопроєкт №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури – Сил безпілотних систем», – зазначив він.

У картці закону на сайті Верховної Ради зазначається, що проєкт закону розроблено з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

Вказано, що реалізація проєкту Закону буде здійснена в межах коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України на відповідний рік.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ показали підрозділ, що ефективно знищує російські штурмові літаки. Це воїни-зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили у липні два штурмовики Су-25. Перед цим це сталося 19 липня.

До слова, оператори батальйону безпілотних систем «Рейд» та окремого десантно-штурмового полку «Джміль» Сил безпілотних систем ЗСУ знищили біля річки Сейм російську новітню систему дистанційного мінування «Земледелие».