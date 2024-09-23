Прем'єр-міністерка Данії показала червону лінію, яку перетнув Путін

Метте Фредеріксен: «Моя пропозиція: давайте закінчимо обговорення червоних ліній»

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники України повинні припинити зволікати, допомагаючи країні дати відсіч, і дозволити використовувати надану зброю для ударів усередині Росії. Найважливішою червоною лінією, яку перетнув Путін, було вторгнення до України. Про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила в інтерв'ю Bloomberg.

«Моя пропозиція: давайте закінчимо обговорення червоних ліній», - сказала вона.

За її словами, «під час цієї війни було помилкою проводити публічне обговорення червоних ліній», оскільки це «просто дає росіянам надто гарну карту до рук».

«Постійно точаться дискусії про те, «чи можна нам це зробити?» Було б дуже добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти», – заявила прем'єр-міністр Данії.

Фредеріксен відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами для завдання далеких ударів по Росії, означатиме ескалацію, яка втягне в конфлікт союзників Києва.

«Найважливішу червону лінію вже перейдено. І це сталося, коли росіяни вторглися в Україну», – сказала вона. – «Тому я не прийму цю передумову і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, Європі чи Україні».

Вона заявила, що на майбутніх засіданнях ООН її пріоритетом буде Україна, і, зокрема, заявила іншим лідерам, що вони не можуть ігнорувати ширші наміри Володимира Путіна.

«Те, що ми зараз бачимо, це те, що Росія зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну всередині Європи без допомоги Китаю, на жаль», – сказала вона. це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт і наслідки були надзвичайно серйозними».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін шукає новий інструмент залякування, бо розуміє, що Захід більше не боїться його погроз щодо ядерного удару. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на аналітиків та офіційних осіб, близьких до російської дипломатії. Всередині Кремля зростає визнання того, що неодноразове використання ядерної загрози починає втрачати свою силу, а червоні лінії Москви постійно перетинаються. Натомість аналітики та чиновники, близькі до високопоставлених російських дипломатів, заявили, що Путін розраховує на більш нюансовану та обмежену відповідь Заходу, який дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності для ударів по Росії.