Politico: Україна обрала головного посередника для мирних переговорів із РФ

Київ вбачає в Нью-Делі надійного партнера для укладення мирного договору

Україна обрала прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді своїм головним посередником для мирних перемовин із Росією. Під час нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку президент Володимир Зеленський обговорив із Моді варіанти мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій. Про це повідомляє Politico.

Український високопосадовець на умовах анонімності підтвердив виданню, що Київ вбачає в Індії надійного партнера для укладення мирного договору. Під час літніх переговорів із Києвом Моді наголосив, що компроміси з боку України будуть необхідними, однак вони не повинні включати передачу територій Росії.

Раніше Київ критикував обійми Моді з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Москви, однак тепер дедалі більше бачить Індію як нейтрального і перспективного посередника у переговорах із Кремлем.

Індія залишається однією з небагатьох світових держав, здатних вести переговори як із Москвою, так і з Києвом, виступаючи за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України.

Водночас Швейцарія та Австрія стали на бік ЄС, наклавши санкції на Росію. Відносини між Вашингтоном і Москвою перебувають у стані глибокого заморожування. А спроби таких країн, як Саудівська Аравія, зіграти роль миротворця провалилися, тоді як Китай звинувачують в активній допомозі Москві у військових діях, а Зеленський лише цього місяця розкритикував уряд Бразилії за те, що він став на бік Росії.

Таким чином, українські чиновники мають надію, що саме Індія візьме активну участь у розробці мирної формули, оскільки ця країна здатна суттєво повпливати на перебіг подій у світі.

Нагадаємо, що 24 вересня Зеленський зустрівся з Моді в межах свого візиту до США. Це вже третя двостороння зустріч із прем’єр-міністром Індії за цей рік. За словами Зеленського, основна увага під час розмови була приділена посиленню взаємодії двох держав на міжнародних майданчиках, зокрема ООН та G20, а також реалізації Формули миру й підготовці до другого Саміту миру