Міноборони повідомило, на яких напрямках ЗСУ блокують ворога

Українські оборонці не дають ворогу жодного шансу на просування Донеччиною та Луганщиною

Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Сили оборони контролюють ситуацію та не дають ворогу просуватися на Донеччині та Луганщині. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Телеграм.

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«На східних рубежах сьогодні гаряче, але ситуація контрольована. Наші оборонці не дають ворогу жодного шансу на просування Донеччиною та Луганщиною», – зазначила Маляр.

Також заступниця міністра повідомила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

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«На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах».

Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна. «Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат», – йдеться у повідомленні.

Триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.