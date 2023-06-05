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Від початку війни Метінвест направив 3,7 млрд гривень на допомогу Україні та українцям

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Від початку війни Метінвест направив 3,7 млрд гривень на допомогу Україні та українцям
У минулому році Метінвест перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків і зборів
фото: Метінвест

Допомогу отримали майже пів мільйона людей у 70 територіальних громадах

Від початку повномасштабної війни компанія Метінвест спрямувала на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн. Більш ніж половина коштів були направлені на потреби армії в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». Про це йдеться у офіційному звіті на сайті компанії.

Згідно зі звітом, для підтримки українців, які постраждали внаслідок війни, компанія у координації з Фондом Ріната Ахметова створила гуманітарний проєкт «Рятуємо життя». Допомогу отримали майже пів мільйона людей у 70 територіальних громадах. В Україну з Польщі доставлено близько 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби для вразливих верств населення. Це робить проєкт Метінвесту однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні. До проєкту долучилося майже 200 компаній зі всього світу. За понад рік його роботи сума допомоги від донорів перевищила 2,7 млн євро.

Також «Рятуємо життя» впроваджує програму фізичної та психологічної реабілітації українців: у співпраці з Protez Hub проєкт допомагає військовослужбовцям і цивільним з ампутаціями кінцівок розпочати повноцінне життя. Нині процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 48 осіб, із них 13 вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.

«Рятуємо життя» та Protez Hub також запустили перший в Україні освітній онлайн-портал для фахівців із протезування та постраждалих. А спільно з партнерами забезпечили українців, які готуються до протезування, наборами для післяопераційного догляду. Перша партія з 1 000 наборів уже прямує до людей.

«Рятуємо життя» підтримує й українські лікарні, які змушені працювати в умовах подвійного навантаження. До медзакладів Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам’янського та Авдіївки доставлено медичні засоби на 250 тисяч євро. Крім того, Метінвест допомагає медикам і за окремою програмою, що реалізується спільно з Фондом Ріната Ахметова. Загалом від початку війни компанія спрямувала на підтримання української медицини близько 200 млн грн.

Окрім того, компанія продовжує безплатно постачати до медзакладів кисень для лікування хворих на коронавірус та інших киснезалежних пацієнтів. Від початку 2023 року лікарні отримали близько 350 тонн кисню від Метінвесту.

Також у травні Метінвест долучився до ще одного великого проєкту: спільно з владою компанія допоможе відбудувати житловий будинок у Запоріжжі, який постраждав торік від ракетної атаки ворога. Після відновлення будівля матиме первинний вигляд, адже вона є пам’яткою архітектури. На це бізнес спрямує 50 млн грн.

Нагадаємо, у 2022 році, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Метінвест перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків і зборів.

Нещодавно також стало відомо, що «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив», Запорізький ливарно-механічний завод та спільне підприємство «Запоріжсталь» групи Метінвест Ахметова відмовились від податкових пільг, які були передбачені для підприємств у воєнний стан. Сума відрахувань, які додатково сплатили запорізькі металурги Метінвесту до державного бюджету, перевищує 350 млн гривень – з них понад 200 млн гривень отримали місцеві бюджети.

Теги: допомога ЗСУ благодійність Рінат Ахметов

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