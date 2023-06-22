Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

До пакету допомоги від Естонії ввійшли медичне обладнання та обладнання для розмінування

Естонія у співпраці з Ірландією передасть ЗСУ військовий госпіталь

Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме, зокрема, обладнання для боротьби з дронами. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Естонії у Твіттері.

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Як зазначається у дописі, Естонія у співпраці з Ірландією передасть ЗСУ військовий госпіталь. Також до пакету допомоги ввійшли медичне обладнання, обладнання для розмінування та боротьби з дронами.

«Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію», – йдеться у повідомленні.

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До відома, міноборони США оголосило, що за результатами проведеної перевірки з'ясувалося, що військову допомогу Україні за два роки переоцінили на $6,2 млрд. У 2022 фіскальному році помилка становила $2,6 млрд, а поточного фінансового року – $3,6 мільярди.

До відома, 21 червня стало відомо, що США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. США інвестують $520 млн, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему.