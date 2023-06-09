Бельгія надасть Україні боєприпасів на суму €32,4 млн

Як зазначає міноборони, «боєприпаси закуплять у бельгійської промисловості та доставлять якнайшвидше»

Бельгія наразі надала €306 млн летальної та нелетальної військової підтримки України

Рада міністрів Бельгії 9 червня затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні. ЗСУ отримають боєприпасів калібру 105 мм на суму €32,4 млн. Про це повідомили в міноборони країни, передає L`avenir.

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Як зазначило відомство, «боєприпаси закуплять у бельгійської промисловості та доставлять якнайшвидше».

«Ця поставка 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України та відповідає її потребам на місцях. З цією додатковою підтримкою в розмірі €32,4 млн міністерство оборони наразі надало €306 млн летальної та нелетальної військової підтримки України, в тому числі €41 млн на паливо», – йдеться в повідомленні.

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У міноборони Бельгії зазначили, що окрім матеріального забезпечення, країна вже підготувала понад 700 українських військових у межах європейської тренувальної місії EUMAM.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд.

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

До слова, Литва також готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть мільйони одиниць боєприпасів та антидрони.