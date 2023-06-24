Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Австралія побудує завод з виробництва відновлюваного водню вартістю $34 млн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Австралія побудує завод з виробництва відновлюваного водню вартістю $34 млн
Міністр зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен виступає на Сіднейському енергетичному форумі в Сіднеї
фото: Reuters

Завод буде живитися енергією з вітряної електростанції

Австралія отримала дозвіл на будівництво заводу з виробництва відновлюваного водню в штаті Вікторія вартістю 51 мільйон австралійських доларів (34 мільйони доларів США), заявив у суботу міністр енергетики Кріс Боуен, оскільки країна прагне скоротити викиди вуглекислого газу та збільшити використання альтернативних джерел енергії. Про це повідомляє reuters.

У своїй заяві Боуен зазначив, що електролізер потужністю 10 мегават, який буде побудований у місті Водонга в штаті Вікторія, буде більшим за будь-яку сучасну подібну установку в Австралії, і буде використовуватися для змішування зеленого водню з газовими мережами для забезпечення близько 40 000 будинків електроенергією.

Австралія прагне збільшити виробництво водню, щоб зменшити залежність від викопного палива і допомогти задовольнити потреби торгових партнерів, які прагнуть скоротити викиди. За словами Боуена, будівництво нового електролізера – технології виробництва водню з низьким рівнем викидів з відновлюваних джерел енергії – розпочнеться цього року, а об'єкт буде введений в експлуатацію у 2025 році.

За словами Боуена, проект фінансується урядом штату Вікторія, Австралійським агентством з відновлюваної енергетики (ARENA) федерального уряду та Фінансовою корпорацією чистої енергії (Clean Energy Finance Corporation). За його словами, він буде живитися енергією з вітряної електростанції.

У заяві ARENA йдеться, що фінансування буде надано енергетичній інфраструктурній компанії Australian Gas Infrastructure Group, яка займатиметься реалізацією проекту.

Генеральний директор ARENA Даррен Міллер сказав, що кількість відновлюваного водню, яку планується виробляти, є безпрецедентною для Австралії.

«Для збільшення масштабів австралійської галузі відновлюваного водню дуже важливо, щоб ми запустили ці проекти першого покоління», – сказав Міллер у своїй заяві.

У травні лейбористський уряд прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе оголосив про програму «Водневий старт» вартістю 2 мільярди австралійських доларів, спрямовану на прискорення виробництва та експорту водневого палива.

Теги: Австралія альтернативна енергетика водень

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нідерланди мають понад 100 мегават сонячних панелей на кожні 100 тис. жителів
Сонячна енергетика вперше обігнала вугільну в Європі – але є проблема
16 червня, 17:26
Австралія вже ввела санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб
Австралія хоче заборонити Росії будувати посольство в центрі столиці
15 червня, 06:30
Депутати підтримала інвесторів в добудові «зелених» електростанцій
Рада дала стимул інвесторам добудувати зелені електростанції
11 червня, 16:15
Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для енергосистеми України
Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація
10 червня, 19:07
Оголошення буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок контрнаступу України
Пентагон готує новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд – Bloomberg
9 червня, 06:41
Тилігульська вітроелектростанція після завершення будівництва може стати найбільшою наземною вітроелектростанцією у Східній Європі
Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian
30 травня, 14:33
Володимир Кудрицький
Найближчі роки Україна будуватиме «зелені» електростанції з дешевою електроенергією – «Укренерго»
30 травня, 13:20
В умовах війни ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС
Тилігульська вітроелектростанція Ахметова робить помітний внесок в енергонезалежність України – Le Figaro
29 травня, 18:14
Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні
Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні
29 травня, 10:08

Новини

Австралія побудує завод з виробництва відновлюваного водню вартістю $34 млн
Австралія побудує завод з виробництва відновлюваного водню вартістю $34 млн
Метінвест стане учасником «зеленого» переходу України вартістю 35 млрд грн
Метінвест стане учасником «зеленого» переходу України вартістю 35 млрд грн
Сонячна енергетика вперше обігнала вугільну в Європі – але є проблема
Сонячна енергетика вперше обігнала вугільну в Європі – але є проблема
Рада дала стимул інвесторам добудувати зелені електростанції
Рада дала стимул інвесторам добудувати зелені електростанції
Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація
Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація
Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian
Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
95K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
35K
У Чернігові оголошено загальну мобілізацію? Військкомат відреагував на паніку у ЗМІ
25K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
16K
В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача
16K
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі

Новини

«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Сьогодні, 12:23
Атака на Київ та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 12:06
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту