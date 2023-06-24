Австралія побудує завод з виробництва відновлюваного водню вартістю $34 млн

Міністр зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен виступає на Сіднейському енергетичному форумі в Сіднеї

Завод буде живитися енергією з вітряної електростанції

Австралія отримала дозвіл на будівництво заводу з виробництва відновлюваного водню в штаті Вікторія вартістю 51 мільйон австралійських доларів (34 мільйони доларів США), заявив у суботу міністр енергетики Кріс Боуен, оскільки країна прагне скоротити викиди вуглекислого газу та збільшити використання альтернативних джерел енергії. Про це повідомляє reuters.

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У своїй заяві Боуен зазначив, що електролізер потужністю 10 мегават, який буде побудований у місті Водонга в штаті Вікторія, буде більшим за будь-яку сучасну подібну установку в Австралії, і буде використовуватися для змішування зеленого водню з газовими мережами для забезпечення близько 40 000 будинків електроенергією.

Австралія прагне збільшити виробництво водню, щоб зменшити залежність від викопного палива і допомогти задовольнити потреби торгових партнерів, які прагнуть скоротити викиди. За словами Боуена, будівництво нового електролізера – технології виробництва водню з низьким рівнем викидів з відновлюваних джерел енергії – розпочнеться цього року, а об'єкт буде введений в експлуатацію у 2025 році.

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За словами Боуена, проект фінансується урядом штату Вікторія, Австралійським агентством з відновлюваної енергетики (ARENA) федерального уряду та Фінансовою корпорацією чистої енергії (Clean Energy Finance Corporation). За його словами, він буде живитися енергією з вітряної електростанції.

У заяві ARENA йдеться, що фінансування буде надано енергетичній інфраструктурній компанії Australian Gas Infrastructure Group, яка займатиметься реалізацією проекту.

Генеральний директор ARENA Даррен Міллер сказав, що кількість відновлюваного водню, яку планується виробляти, є безпрецедентною для Австралії.

«Для збільшення масштабів австралійської галузі відновлюваного водню дуже важливо, щоб ми запустили ці проекти першого покоління», – сказав Міллер у своїй заяві.

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У травні лейбористський уряд прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе оголосив про програму «Водневий старт» вартістю 2 мільярди австралійських доларів, спрямовану на прискорення виробництва та експорту водневого палива.