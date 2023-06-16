Трамп закликає скорочувати військову підтримку України: Зеленський жорстко відповів
Володимир Зеленський: «Чи готові вони почати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?»
Експрезидент США Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон Десантіс висловили у необхідності продовжувати військову допомогу Києву. Президент Володимир Зеленський застеріг їх, що якщо Україна зазнає поразки у війні, то країна-агресор може напасти на державу, яка є членом НАТО, ризикуючи розв'язати світову війну через положення Альянсу про взаємну оборону. Про це повідомляє NBC News 15 червня.
«Якщо Росія окупує Україну, вони перемістяться до країн Балтії, Польщі, будь-якої країни НАТО, і в цьому конкретному випадку США доведеться обирати між демонтажем НАТО або війною», — зазначив Зеленський.
Глава держави також наголосив, що розгляд американськими політиками скорочення військової допомоги Україні є «великим ризиком для України».
«Чи готові вони почати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?» — відповів український лідер на запитання про Дональда Трампа і Рона Десантіса.
Президент також засумнівався у заяві Трампа про те, що він може покласти край війні за 24 години. За його словами, у світі немає людей, які могли б просто поговорити з Володимиром Путіним та закінчити війну.
Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп, який вже заявив про намір балотуватися у президенти, сумнівається, чи варто продовжувати надавати Україні військову допомогу. Він навіть заявив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.
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