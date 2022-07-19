Улюблені байкери Путіна можуть загриміти під санкції – ЗМІ

У списку є й голова європейського відділення «вовків» словак Йозеф Хамбалек

Європейський Союз розглядає варіант введення санкції проти представників російського байкерського клубу «Нічні вовки». Його лідера називають другом президента Володимира Путіна. Про це повідомляє EUobserver.

Повідомляється, що Євросоюз обговорює сьомий пакет санкцій, в якому, зокрема, розглядається можливість внесення лідера «Нічних вовків» Олександра Залдостанова та його трьох спільників в чорний список. Також під санкції може потрапити і сам байкерський клуб.

Залдостанов активно підтримує російську державну пропаганду, заперечує право України на державність і закликає до «денацифікації».

У списку є й голова європейського відділення «вовків» словак Йозеф Хамбалек. Імовірно, Словаччина заморозить його активи, йому також заборонять поїздки в інші країни ЄС.

Загалом новий чорний список включатиме 47 осіб. Більшість з них російські воєначальники, політики або українські колаборанти на окупованих територіях.

Зокрема санкції будуть введені проти мера Москви Сергія Собяніна, акторів Сергія Безрукова і Володимира Машкова.

Як раніше повідомлялося Європейський Союз приступить до розгляду восьмого пакету санкцій проти Росії восени.