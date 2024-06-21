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Пентагон дозволив Україні бити по РФ ракетами більшої дальності, наданими США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Пентагон дозволив Україні бити по РФ ракетами більшої дальності, наданими США
Також він заСША запевнили, що українці можуть використовувати надані системи протиповітряної оборони «щоб зняти російські літаки з неба»
фото: з відкритих джерел

У Пентагоні заявили, що додаткові дозволи не є новою політикою

Українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, якого цитує AP.

За його словами, Росія веде вогонь по українських цілях з глибини своєї території, яку вона вважає «безпечною зоною».

«Оскільки ми бачимо, що ці сили проводять такі операції через кордон, ми пояснили, що Україна може і має право відкривати вогонь у відповідь, щоб захистити себе», – сказав Райдер журналістам у четвер.

У Пентагоні заявили, що додаткові дозволи не є новою політикою.

«Це не про географію. Йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс дозволити Україні завдати удару по силах, які завдають їй удару з-за кордону», – сказав речник армії майор Чарлі Дітц.

Також він запевнив, що українці можуть використовувати надані системи протиповітряної оборони «щоб зняти російські літаки з неба», навіть якщо ті перебувають в російському повітряному просторі, «якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір».

Нагадаємо, Україна останнім часом вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт. Німеччина домовилася з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.

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Теги: США Пентагон зброя

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