Депутат Держдуми з Криму запропонував заснувати медаль імені Байдена
Російський чиновник заявив, що «до такої яскравої нагороди можна було б представляти всіх боягузів та зрадників, які втекли та оббрехали нашу велику Росію»
У Держдумі запропонували заснувати медаль імені президента США Джо Байдена і нагороджувати нею «всіх боягузів і зрадників, які втекли та оббрехали велику Росію». Про це повідомляють пропагандистські медіа РФ.
Автор ініціативи – депутат із Криму Михайло Шеремет. Він вважає, що на лицьовому боці медалі можна зобразити Байдена, який спускається по слизькому трапу президентського літака, а з тильної сторони – обличчя Зеленського з гравіюванням: кат і зрадник українського народу.
«Така нагорода кріпилася б до колодки, що переливається всіма кольорами веселки. Переконаний, що до такої яскравої нагороди можна було б представляти всіх боягузів та зрадників, які втекли та оббрехали нашу велику Росію», – сказав російський депутат.
Раніше повідомлялося, що депутат Держдуми пояснив, чому російських геїв та лесбійок визнано екстремістами. Вассерман вважає, що одностатеві пари якимось чином призведуть до скорочення людства.
Ще один депутат Держдуми РФ закликав знищити незгодних з Путіним росіян.
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