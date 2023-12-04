Депутат Держдуми з Криму запропонував заснувати медаль імені Байдена

Шеремет вважає, що на лицьовому боці медалі можна зобразити Байдена

Російський чиновник заявив, що «до такої яскравої нагороди можна було б представляти всіх боягузів та зрадників, які втекли та оббрехали нашу велику Росію»

У Держдумі запропонували заснувати медаль імені президента США Джо Байдена і нагороджувати нею «всіх боягузів і зрадників, які втекли та оббрехали велику Росію». Про це повідомляють пропагандистські медіа РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Автор ініціативи – депутат із Криму Михайло Шеремет. Він вважає, що на лицьовому боці медалі можна зобразити Байдена, який спускається по слизькому трапу президентського літака, а з тильної сторони – обличчя Зеленського з гравіюванням: кат і зрадник українського народу.

Джо Байден у 2021 році декілька разів упав, піднімаючись по трапу фото з відкритих джерел

«Така нагорода кріпилася б до колодки, що переливається всіма кольорами веселки. Переконаний, що до такої яскравої нагороди можна було б представляти всіх боягузів та зрадників, які втекли та оббрехали нашу велику Росію», – сказав російський депутат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що депутат Держдуми пояснив, чому російських геїв та лесбійок визнано екстремістами. Вассерман вважає, що одностатеві пари якимось чином призведуть до скорочення людства.

Ще один депутат Держдуми РФ закликав знищити незгодних з Путіним росіян.