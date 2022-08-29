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Уперше з часів Другої світової: винищувачі Британії перебазуються у цивільні аеропорти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше з часів Другої світової: винищувачі Британії перебазуються у цивільні аеропорти
ВПС Британії вперше за 80 років перекидають свої винищувачі у цивільні аеропорти
фото з відкритих джерел

Королівські ВПС також забезпечуватимуть регіональні аеропорти достатньою кількістю палива і матеріалів

У зв'язку з посиленням напруженості у відносинах з Росією, винищувачі Королівських ВПС Великої Британії перебазується в цивільні аеропорти вперше з часів Другої світової війни. Про це повідомляє Daily Express.

Концепція, названа Agile Combat Employment (ACE), розроблялася більше року і в першу чергу призначалася для використання в потенційних гарячих точках по всьому світу, таких як Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід або навіть східні фланги НАТО в Європі.

За даними високопоставлених джерел видання, повномасштабне вторгнення Росії в Україну і побоювання подальшої війни за участю НАТО призвели до того, що тепер програма Ace прискорена і поширена на територію Великобританії.

Уперше з моменту оголошення Британією війни Німеччини в 1939 році Королівські ВПС розробляють плани з розосередження винищувачів в різних частинах країни.

Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що елементи сил швидкого реагування витримають прямі атаки на їх бази. Винищувачі Eurofighter Typhoon, що базуються в Мораї, захищають північний сектор Великобританії, а винищувачі Coningsby в Лінкольнширі – південний сектор. Однак інші бойові винищувачі і більші літаки також будуть перебазуватися під час «неминучої кризи».

Королівські ВПС також забезпечуватимуть регіональні аеропорти достатньою кількістю палива і матеріалів, щоб винищувачі могли приземлятися там і проводити швидкі «оперативні розвороти», перш ніж знову злітати.

Нагадаємо, найбільший військовий корабель Британії зазнав аварії. Також повідомлялося, що Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великої Британії закликав всі організації у своїй країні посилити кіберзахист.

До відома, Велика Британія постійно підтримує Україну у її боротьбі проти російських окупантів. Відомо, що Британія подвоїть кількість реактивних систем залпового вогню M270 MLRS, які надсилає в Україну. Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи Himars.

Теги: Велика Британія війна росія літак винищувач

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