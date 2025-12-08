Литва відмовляється від російської мови на іспитах для водіїв з 2026 року

Литовське Міністерство внутрішніх справ оголосило, що з 1 січня 2026 року складання теоретичного іспиту на водійські права російською мовою буде заборонено

Теоретичний іспит на право керування автомобілем у Литві відтепер можна буде складати лише литовською або іншими офіційними мовами ЄС. Заборона стосується російської мови, яка раніше була доступною для кандидатів. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви, пише LRT.

З 1 січня 2026 року в Литві більше не можна буде складати теоретичний іспит на водійські права російською мовою. Раніше така можливість була передбачена наказом колишньої міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте.

Однак її наступник, соціал-демократ Владислав Кондратович, відклав цю зміну на рік, аргументуючи це тим, що агентствам та автошколам потрібно більше часу та «глибші дискусії». З наближенням терміну міністерство заявило, що зміна набуде чинності, як і було заплановано – 1 січня 2026 року.

«Ми готові до змін у теоретичному іспиті – вони відбудуться саме так, як і планувалося», – повідомило міністерство литовському мовнику.

Деякі автошколи вважають, що заборона є непотрібною, і не повідомляють про різке зростання кількості російськомовних студентів, які бажають скласти іспит до закінчення терміну.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що Regitra, національне агентство з питань транспортних засобів та ліцензування, продовжуватиме проводити іспити англійською мовою та додасть іспанську, французьку та польську мови.

Нові мови зараз проходять тестування перед тим, як бути інтегрованими в систему іспитів. Тим часом кандидати, які складають іспит, можуть скористатися допомогою перекладача будь-якою мовою ЄС.

Як зазначається, минулого року теоретичні іспити, що проводилися російською мовою, склали 13 тисяч і становили 9,7% від загальної кількості. До середини листопада цього року майбутні водії склали іспит російською мовою 14 тисяч разів (порівняно з 10 тисяч за той самий період у 2024 році).

