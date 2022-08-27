Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія закликала свої організації посилити кіберзахист

glavcom.ua
Британія закликала свої організації посилити кіберзахист
Через війну в Україні Британії радять посилити кіберзахист
Фото з відкритих джерел

Через війну в Україні Британії радять підготуватися до тривалого періоду «підвищеної загрози» для кібербезпеки

Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великої Британії закликав всі організації у своїй країні посилити кіберзахист, повідомляє Sky News.

Зазначається, що це необхідно, щоб підготуватися до тривалого періоду «підвищеної загрози» через війну в Україні.

«З самого початку війни в Україні ми просили організації посилити свій кіберзахист, щоб забезпечити безпеку Великої Британії, і багато хто так і зробив», – заявив директор NCSC з національної стійкості і стратегії Пол Меддінсон.

За його словами, тепер ясно, що війна може затягнутися, і важливо підтримувати підвищену готовність до кіберзагроз. У своїй останній оцінці NCSC порадив бізнесу «не послаблювати пильності» і готуватися до більш довгострокової стійкості.

Нагадаємо, раніше російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії.

Читайте також:

Теги: Велика Британія кібератака кібербезпека

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Сербія і Косово домовились щодо визнання посвідчень особи
Сербія і Косово домовились щодо визнання посвідчень особи
Британія закликала свої організації посилити кіберзахист
Британія закликала свої організації посилити кіберзахист
Через війну в Україні Бельгія купує 30 нових вертольотів
Через війну в Україні Бельгія купує 30 нових вертольотів
У Москві горіло авто заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ (фото)
У Москві горіло авто заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ (фото)
Чехія і Польща патрулюватимуть небо, аби Словаччина передала Україні винищувачі
Чехія і Польща патрулюватимуть небо, аби Словаччина передала Україні винищувачі
Казахстан зупиняє продаж військової продукції за кордон
Казахстан зупиняє продаж військової продукції за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
82K
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
54K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ
54K
Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні
40K
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці
39K
Чому Зеленський впевнений у перемозі? Саакашвілі розкрив «секрет»

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту