Британія закликала свої організації посилити кіберзахист

Через війну в Україні Британії радять підготуватися до тривалого періоду «підвищеної загрози» для кібербезпеки

Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великої Британії закликав всі організації у своїй країні посилити кіберзахист, повідомляє Sky News.

Зазначається, що це необхідно, щоб підготуватися до тривалого періоду «підвищеної загрози» через війну в Україні.

«З самого початку війни в Україні ми просили організації посилити свій кіберзахист, щоб забезпечити безпеку Великої Британії, і багато хто так і зробив», – заявив директор NCSC з національної стійкості і стратегії Пол Меддінсон.

За його словами, тепер ясно, що війна може затягнутися, і важливо підтримувати підвищену готовність до кіберзагроз. У своїй останній оцінці NCSC порадив бізнесу «не послаблювати пильності» і готуватися до більш довгострокової стійкості.

Нагадаємо, раніше російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії.