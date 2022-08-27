Британія закликала свої організації посилити кіберзахист
Через війну в Україні Британії радять підготуватися до тривалого періоду «підвищеної загрози» для кібербезпеки
Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великої Британії закликав всі організації у своїй країні посилити кіберзахист, повідомляє Sky News.
Зазначається, що це необхідно, щоб підготуватися до тривалого періоду «підвищеної загрози» через війну в Україні.
«З самого початку війни в Україні ми просили організації посилити свій кіберзахист, щоб забезпечити безпеку Великої Британії, і багато хто так і зробив», – заявив директор NCSC з національної стійкості і стратегії Пол Меддінсон.
За його словами, тепер ясно, що війна може затягнутися, і важливо підтримувати підвищену готовність до кіберзагроз. У своїй останній оцінці NCSC порадив бізнесу «не послаблювати пильності» і готуватися до більш довгострокової стійкості.
Нагадаємо, раніше російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії.
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