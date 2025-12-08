Україна та ЄС згуртують позиції перед новими переговорами з США

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії разом із Зеленським обговорять ключові параметри мирної угоди

У Єлисейському палаці повідомили, що зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном у Лондоні 8 грудня спрямована на узгодження європейсько-української позиції у мирних переговорах. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Зустріч, яка відбудеться у Лондоні, стане першою у форматі Е3 плюс Україна на рівні керівників держав.

За даними Єлисейського палацу, мета переговорів – консолідувати позиції Європи та України та підготувати спільну стратегію перед подальшими консультаціями з американською стороною.

Як зазначили у канцелярії Макрона, ця робоча зустріч відбудеться після другого раунду переговорів з американцями.

«Цей формат є частиною зусиль, які ми докладаємо з європейського боку, щоб узгодити дискусію з американцями та українцями та консолідувати те, що є найважливішим на цей момент, тобто європейсько-українську позицію», – поінформували в Єлисейському палаці.

Очікується, що після лондонської зустрічі дискусії продовжаться у ширшому європейському контексті, а також відбудуться контакти з президентом США Дональдом Трампом.

«Отже, йдеться про те, щоб бути добре поінформованими про складові переговорів і мати можливість ще раз попрацювати над розробкою позиції, яка буде одночасно вирішальною і відповідальною. Це буде вибір українцями своєї долі щодо параметрів мирної угоди, а для європейців – здатність використовувати всі інструменти, які ми маємо – чи то фінансова, чи військова підтримка України», – пояснили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, що 7 грудня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в понеділок вирушить до Лондона для важливої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це він написав у соціальній мережі Х, пише «Главком».