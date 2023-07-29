Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією

Менендес наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації українських дітей та їх незаконного усиновлення у РФ

Сенатор запропонував Білому дому виділити ресурси громадським і гуманітарним організаціям для пошуку депортованих українських дітей

У Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення. Про це заявив голова сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес, цитує Голос Америки.

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Так Менендес закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та очільницю Агентства США з міжнародного розвитку Саманту Пауер зосередити увагу на проблеми українських дітей, яких викрала Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема він наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації та незаконного усиновлення цих дітей у РФ.

Сенатор також посилався на звіт незалежної міжнародної комісії з розслідувань порушень на території України, що її створила Рада ООН з прав людини. Так у звіті, опублікованому в березні 2023 року, тисячі неповнолітніх були депортовані до Росії від початку повномасштабного вторгнення.

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«Примусова депортація дітей під час війни не тільки викликає глибоку огиду... вона є воєнним злочином. Серед усіх груп цивільних, постраждалих від війни, діти є найбільш незахищеними від свавілля торговців людьми, сексуальної експлуатації, викрадення та незаконного усиновлення», – наголосив Менендес.

Голова сенатського Комітету з міжнародних відносин додав, що США повинні допомогти дітям, які пережили травму розлуки. За його словами, швидкі возз'єднання з родиною та допомога в подоланні пережитого жаху зменшать імовірність довгострокових травматичних наслідків.

Менендес також закликав адміністрацію Байдена активізувати співпрацю низкою міжнародних організацій, зокрема з Міжнародним кримінальним судом, який у березні 2023 року видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. На його думку, США зможуть надати суду інформацію про воєнні злочини РФ.

Крім того, сенатор запропонував Білому дому виділити ресурси громадським і гуманітарним організаціям для пошуку депортованих українських дітей, їхнього возз'єднання із сім'ями та психологічної допомоги.

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Нагадаємо, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

До слова, російські окупанти вивезли у військову академію в Костромі (РФ) близько 80 старшокласників із тимчасово окупованих територій Луганської області.