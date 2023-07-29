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Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією
Менендес наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації українських дітей та їх незаконного усиновлення у РФ
фото з відкритих джерел

Сенатор запропонував Білому дому виділити ресурси громадським і гуманітарним організаціям для пошуку депортованих українських дітей

У Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення. Про це заявив голова сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес, цитує Голос Америки.

Так Менендес закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та очільницю Агентства США з міжнародного розвитку Саманту Пауер зосередити увагу на проблеми українських дітей, яких викрала Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема він наголосив на необхідності введення санкцій проти осіб, причетних до депортації та незаконного усиновлення цих дітей у РФ.

Сенатор також посилався на звіт незалежної міжнародної комісії з розслідувань порушень на території України, що її створила Рада ООН з прав людини. Так у звіті, опублікованому в березні 2023 року, тисячі неповнолітніх були депортовані до Росії від початку повномасштабного вторгнення.

«Примусова депортація дітей під час війни не тільки викликає глибоку огиду... вона є воєнним злочином. Серед усіх груп цивільних, постраждалих від війни, діти є найбільш незахищеними від свавілля торговців людьми, сексуальної експлуатації, викрадення та незаконного усиновлення», – наголосив Менендес.

Голова сенатського Комітету з міжнародних відносин додав, що США повинні допомогти дітям, які пережили травму розлуки. За його словами, швидкі возз'єднання з родиною та допомога в подоланні пережитого жаху зменшать імовірність довгострокових травматичних наслідків.

Менендес також закликав адміністрацію Байдена активізувати співпрацю низкою міжнародних організацій, зокрема з Міжнародним кримінальним судом, який у березні 2023 року видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. На його думку, США зможуть надати суду інформацію про воєнні злочини РФ.

Крім того, сенатор запропонував Білому дому виділити ресурси громадським і гуманітарним організаціям для пошуку депортованих українських дітей, їхнього возз'єднання із сім'ями та психологічної допомоги.

Нагадаємо, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

До слова, російські окупанти вивезли у військову академію в Костромі (РФ) близько 80 старшокласників із тимчасово окупованих територій Луганської області.

Теги: діти депортація росія

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