Головна Світ Політика
search button user button menu button

Парламент Болгарії схвалив передачу Україні бронетранспортерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент Болгарії схвалив передачу Україні бронетранспортерів
Комітет з питань оборони парламенту Болгарії підтримав пропозицію про надання Україні бронетранспортерів
фото з відкритих джерел

Передбачається, що між урядами Болгарії та України буде укладена угода про дарування

Парламент Болгарії прийняв рішення про надання Україні додаткової військово-технічної допомоги у вигляді 100 бронетранспортерів. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

«За» проголосували 148 депутатів від ГЄРБ, «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія», «Рух за права і свободи» і «Є такий народ». «Проти» виступили 52 депутати від проросійських Болгарської соціалістичної партії та «Відродження».

Тепер болгарський уряд повинен виконати рішення парламенту. Передбачається, що між урядами Болгарії та України буде укладена угода про дарування, після чого її повернуть до болгарського парламенту для ратифікації. І вже після цього почнеться сама передача бронетехніки.

Два дні тому комітет з питань оборони парламенту Болгарії підтримав пропозицію про надання Україні 100 бронетранспортерів із резерву МВС.

Раніше повідомлялося, що Болгарія може передати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів МВС в якості військової допомоги. Мірчев розповів, що бронетранспортери були випущені в 1960-1970-х роках і були придбані тодішніми внутрішніми військами, але, фактично, не використовувались.

Також повідомлялося, Болгарія до кінця вересня 2023 року подовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців. 

Читайте також:

Теги: росія пропаганда партії Болгарія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу на Донбасі відбулось понад 20 бойових зіткнень
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
19 липня, 07:04
Путін грає у гру, де покладається на «слабкості демократії», як колись його учили у КДБ
Перебити краплені карти Путіна
18 липня, 09:09
У Чорному морі два носії крилатих ракет «Калібр»
Загроза з моря: скільки «Калібрів» націлено на Україну
15 липня, 11:09
Офіційна статистика дуже применшує реальну кількість проявів сексуального насилля у РФ
Кількість зґвалтувань у Росії збільшиться: прогноз соціологів
8 липня, 17:06
Уламками ракети зруйновано будинок і пошкоджено десятки машин
Наслідки нічного удару по Львову: відео, що шокує
6 липня, 07:57
Серед підозрюваних – голова наглядової ради алкогольного холдингу, український олігарх Євген Черняк та інші засновники й керівники
Росія розшукує українського олігарха за підтримку ЗСУ
3 липня, 13:08
Таїсія Повалій втратила статус та повагу в Україні, коли злигалася з Партією Регіонів та Віктором Януковичем
Єфросиніна та Полякова назвали головну «продажну тітку» української естради
1 липня, 11:40
Гутерріш закликав всіх зацікавлених осіб продовжувати діяти відповідально з метою уникнення подальшої напруженості
Похід Пригожина на Москву: ООН звернулася до сторін конфлікту
26 червня, 08:11
Собчак висловила думку, що хаос у Росії грає на користь Україні
Заколот в Росії. Собчак відкрито підтримала Путіна
24 червня, 16:15

Політика

Услід за Гіркіним у Москві затримано його соратника, донецького колаборанта Губарєва
Услід за Гіркіним у Москві затримано його соратника, донецького колаборанта Губарєва
Парламент Болгарії схвалив передачу Україні бронетранспортерів
Парламент Болгарії схвалив передачу Україні бронетранспортерів
ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна
ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна
Росія готує провокації у Чорному морі – ЦРУ
Росія готує провокації у Чорному морі – ЦРУ
Росія обшукуватиме судна в Чорному морі
Росія обшукуватиме судна в Чорному морі
Російського терориста Гіркіна відправили до СІЗО (відео)
Російського терориста Гіркіна відправили до СІЗО (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
25K
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
20K
Одещина: рашисти влучили по важливому об’єкту сімома ракетами
20K
Російський контрнаступ. Глава Куп'янська про ситуацію на Харківщині
15K
У Росії затримано терориста Гіркіна
8561
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту