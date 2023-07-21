Парламент Болгарії схвалив передачу Україні бронетранспортерів

Передбачається, що між урядами Болгарії та України буде укладена угода про дарування

Парламент Болгарії прийняв рішення про надання Україні додаткової військово-технічної допомоги у вигляді 100 бронетранспортерів. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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«За» проголосували 148 депутатів від ГЄРБ, «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія», «Рух за права і свободи» і «Є такий народ». «Проти» виступили 52 депутати від проросійських Болгарської соціалістичної партії та «Відродження».

Тепер болгарський уряд повинен виконати рішення парламенту. Передбачається, що між урядами Болгарії та України буде укладена угода про дарування, після чого її повернуть до болгарського парламенту для ратифікації. І вже після цього почнеться сама передача бронетехніки.

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Два дні тому комітет з питань оборони парламенту Болгарії підтримав пропозицію про надання Україні 100 бронетранспортерів із резерву МВС.

Раніше повідомлялося, що Болгарія може передати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів МВС в якості військової допомоги. Мірчев розповів, що бронетранспортери були випущені в 1960-1970-х роках і були придбані тодішніми внутрішніми військами, але, фактично, не використовувались.

Також повідомлялося, Болгарія до кінця вересня 2023 року подовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців.