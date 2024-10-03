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Єврокомісія розслідує алгоритми TikTok на предмет пропаганди

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Єврокомісія розслідує алгоритми TikTok на предмет пропаганди
фото з відкритих джерел

Європейська комісія підозрює, що фейкові новини та контент можуть пропагувати самоушкодження

Єврокомісія розпочала розслідування щодо можливого негативного впливу алгоритмів рекомендацій TikTok, YouTube та Snapchat на психічне здоров'я користувачів. Є підозра, що ці платформи можуть сприяти поширенню фейкових новин та контенту, який пропагує самоушкодження. Про це повідомляє  пресслужба Єврокомісії.

Що саме хочуть з'ясувати? 

Єврокомісія вимагає від TikTok, YouTube та Snapchat розкрити інформацію про те, як саме працюють їхні алгоритми, і які заходи вживаються для мінімізації ризиків, пов'язаних з:

  • Психічним здоров'ям: Чи можуть рекомендації штовхати користувачів до депресії, тривожності або навіть самогубства?
  • Дезінформацією: Як алгоритми борються з фейковими новинами та маніпуляціями, особливо під час виборів?
  • Незаконним контентом: Чи достатньо ефективно платформи блокують рекламу наркотиків, мову ненависті та інший шкідливий контент?

Компанії мають час до 15 листопада, щоб надати відповіді на ці питання. У разі відмови або надання неправдивої інформації їм загрожують штрафи. 

Це не перше розслідування Єврокомісії щодо TikTok. Раніше компанію вже звинувачували у порушенні правил щодо захисту дітей та модерування контенту.

Нагадаємо, серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд.

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Теги: підозра TikTok YouTube розслідування

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