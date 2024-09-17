Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила

Супермаркет Lidl запровадив для покупців сканування чеків на виході із магазинів

Lidl почав оснащувати магазини касами самообслуговування. Але на покупців чекав сюрприз: додатково з'явилися «ворота безпеки», для відкриття яких треба просканувати чек. Про це пише латвійське видання tvnet.

«Після кількох років роботи на латвійському ринку Lidl вирішив ощасливити покупців та відкрив довгоочікувані каси самообслуговування. Перші з них встановили у магазині на вул. Лубанас», – пише видання.

Компанія обіцяє за кілька місяців оснастити всі свої магазини у Латвії, інвестувавши в це близько 2 млн. євро: у кожному супермаркеті встановлять від 6 до 10 кас самообслуговування.

Проте виявилося, що оснащення касових зон у німецького рітейлера дещо відрізняється від звичного покупцям. Щоб залишити зону самообслуговування, клієнтам спочатку потрібно відсканувати чек.

У деяких покупців це викликало шквал обурення. Як пишуть латвійські ЗМІ, в соцмережах з'явилися пости в стилі: «Я так зрадів, що в них нарешті з'явилися каси самообслуговування. Але ні, щоб звідти вибратися, потрібно відсканувати чек, і тільки тоді ворота відчиняться! Стоїш, як дурень, навантажений. Ще у звичайних кас таке введіть – як у в'язниці буде».

Як пише видання, думки у суспільстві розділилися – одні кажуть, що це звичайна практика в Європі, інші незадоволені, що їм не довіряють.

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