Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила
Латвійці дивуються новим підходам до покупців у популярній мережі Lidl
фото: Пресслужба Lidl

Супермаркет Lidl запровадив для покупців сканування чеків на виході із магазинів

Lidl почав оснащувати магазини касами самообслуговування. Але на покупців чекав сюрприз: додатково з'явилися «ворота безпеки», для відкриття яких треба просканувати чек. Про це пише латвійське видання tvnet.

«Після кількох років роботи на латвійському ринку Lidl вирішив ощасливити покупців та відкрив довгоочікувані каси самообслуговування. Перші з них встановили у магазині на вул. Лубанас», – пише видання.

Компанія обіцяє за кілька місяців оснастити всі свої магазини у Латвії, інвестувавши в це близько 2 млн. євро: у кожному супермаркеті встановлять від 6 до 10 кас самообслуговування.

Проте виявилося, що оснащення касових зон у німецького рітейлера дещо відрізняється від звичного покупцям. Щоб залишити зону самообслуговування, клієнтам спочатку потрібно відсканувати чек.

У деяких покупців це викликало шквал обурення. Як пишуть латвійські ЗМІ, в соцмережах з'явилися пости в стилі: «Я так зрадів, що в них нарешті з'явилися каси самообслуговування. Але ні, щоб звідти вибратися, потрібно відсканувати чек, і тільки тоді ворота відчиняться! Стоїш, як дурень, навантажений. Ще у звичайних кас таке введіть – як у в'язниці буде».

Як пише видання, думки у суспільстві розділилися – одні кажуть, що це звичайна практика в Європі, інші незадоволені, що їм не довіряють.

До слова, ферма у штаті Вісконсін у США призупинила виробництво та відкликала всі свої яйця після спалаху сальмонели у дев'яти американських штатах. Щонайменше 65 осіб мають ознаки отруєння. З них 24 особи було госпіталізовано.

Читайте також:

Теги: правила супермаркет продукти Латвія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У серпні зросли ціни на деякі сорти ковбаси та сиру
У серпні зросли ціни на деякі сорти ковбаси та сиру
20 серпня, 03:00
Згідно з даними порталу Мінфін, у серпні помітно подорожчали цукор та борошно
В Україні у серпні зросли ціни на цукор та борошно
21 серпня, 06:39
Найбільше зростання торгівлі через «треті країни» відбулося саме з тими товарами, на які зараз діють жорсткі санкційні обмеження
Які країни допомагають Росії обходити санкції: дослідження The Economist
20 серпня, 20:03
Смирнов пожартував про російське громадянство, і мав розмову з представниками спецслужб
У Латвії відомий спортсмен потрапив у халепу через жарт про громадянство РФ
18 серпня, 17:14
Система EES призначена для заміни традиційного штампування паспортів у межах Шенгенської зони
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці
21 серпня, 08:46
Найбільш ймовірним терміном для реалізації строкової служби для жінок є 2028 рік
Латвія планує ввести строкову службу для жінок
27 серпня, 11:22
Ірландія вводить нові правила для працевлаштування
Ірландія змінює правила отримання дозволів на роботу
3 вересня, 09:54
МЗС: «Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора»
Міжнародний валютний фонд відновлює співпрацю з Росією: реакція МЗС
5 вересня, 20:00
У Польщі ретельніше хочуть слідкувати за доступом іноземців на ринок праці
Польща може обмежити доступ іноземців до ринку праці: подробиці
7 вересня, 07:00

Соціум

Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила
Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила
Кількість загиблих від повеней в Європі зросла до 16 людей
Кількість загиблих від повеней в Європі зросла до 16 людей
У Відні пасажири круїзного лайнера не можуть зійти на берег через повінь
У Відні пасажири круїзного лайнера не можуть зійти на берег через повінь
Литва планує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки
Литва планує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки
Організація «Лікарі без кордонів» заявила про вихід із Росії
Організація «Лікарі без кордонів» заявила про вихід із Росії
Комендатура: Курсанти російських військових училищ здають іспити, обстрілюючи села на Курщині
Комендатура: Курсанти російських військових училищ здають іспити, обстрілюючи села на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
51K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
31K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода
11K
Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua