Орбан заявив, що глава Єврокомісії хоче його «повалити»

Віктор Орбан під час виступу президентки Єврокомісії Фон дер Ляєн

Угорський прем'єр вважає, що Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії відкрито заявили про свій намір «повалити угорський уряд»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав дебати в Європейському парламенті «спробою розп'яття» з боку ЄС. Про це повідомляє Politico.

«Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і взагалі не хотіли змістовних дебатів, а уявляли собі політичну прочуханку і нападали на нас», – каже прем’єр.

Варто зазначити, що президентка Єврокомісії розкритикувала Орбана під час своєї промови одразу після виступу угорського лідера.

Урсула фон дер Ляєн заявив, що політик заграє з російським диктатором Володимиром Путіним, допускає іноземне втручання з боку Росії та Китаю, а також підводить угорський народ.

«Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити угорський уряд», – заявив Орбан.

Прем’єр вважає, що як заміну йому хочуть делегувати депутата Європарламенту Клару Добрев або ж лідера опозиції, вихідця з провладної партії «Фідес» Петера Мадяра.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію.

Раніше, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що ні український президент Володимир Зеленський, ні російський диктатор Володимир Путін не хочуть припинення війни.

До слова, Угорщина підтвердила, що затримає обіцяний кредит Європейським Союзом €35 млрд для України, поки США не оберуть наступного президента.