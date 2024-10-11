Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан заявив, що глава Єврокомісії хоче його «повалити»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Орбан заявив, що глава Єврокомісії хоче його «повалити»
Віктор Орбан під час виступу президентки Єврокомісії Фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

Угорський прем'єр вважає, що Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії відкрито заявили про свій намір «повалити угорський уряд»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав дебати в Європейському парламенті «спробою розп'яття» з боку ЄС. Про це повідомляє Politico.

«Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і взагалі не хотіли змістовних дебатів, а уявляли собі політичну прочуханку і нападали на нас», – каже прем’єр.

Варто зазначити, що президентка Єврокомісії розкритикувала Орбана під час своєї промови одразу після виступу угорського лідера.

Урсула фон дер Ляєн заявив, що політик заграє з російським диктатором Володимиром Путіним, допускає іноземне втручання з боку Росії та Китаю, а також підводить угорський народ.

«Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити угорський уряд», – заявив Орбан.

Прем’єр вважає, що як заміну йому хочуть делегувати депутата Європарламенту Клару Добрев або ж лідера опозиції, вихідця з провладної партії «Фідес» Петера Мадяра.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію.

Раніше, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що ні український президент Володимир Зеленський, ні російський диктатор Володимир Путін не хочуть припинення війни.

До слова, Угорщина підтвердила, що затримає обіцяний кредит Європейським Союзом €35 млрд для України, поки США не оберуть наступного президента.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Єврокомісія міністр Угорщина Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швеція передає Україні всі свої БТРи
Армада шведських БТР вже на шляху до України: що відомо про Pbv 302
6 жовтня, 15:30
Ядерна доктрина Путіна нічого не змінює у зовнішній політиці Німеччини
Росія змінює ядерну доктрину: Німеччина послала Путіну сигнал
27 вересня, 08:38
Умєров про удосконалення ротації в ЗСУ
Нові правила ротації у ЗСУ: Умєров зробив кілька заяв
25 вересня, 01:01
Американці повернули Україні археологічні знахідки
США передали Україні середньовічні мечі, які вкрали росіяни на тимчасово окупованих територіях
24 вересня, 04:51
Румунії визнала необхідність розвивати свій внутрішній промисловий потенціал для виробництва сучасного військового обладнання
Румунія істотно змінює пріоритети в обороноздатності: деталі
20 вересня, 14:57
За словами Андрія Сибіги, війна – це не лише зброя, а й економіка
Сибіга закликав міжнародних партнерів забезпечити тривалу фінансову підтримку України
17 вересня, 22:10
Україна
ЄС планує залучити до 40 мільярдів євро кредитів для України без США – FT
17 вересня, 10:12
Конкретної кількості бронемашин, які будуть передані Україні, в Міноборони не назвали
Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини
16 вересня, 03:38
Андрій Сибіга на конференції Ялтинської європейської стратегії
Скільки українців мобілізаційного віку живуть у Польщі: глава МЗС озвучив цифру
15 вересня, 15:25

Політика

Марк Рютте прокоментував ядерні погрози Путіна
Марк Рютте прокоментував ядерні погрози Путіна
ЄС відреагував на смерть української журналістки Рощиної у російському полоні
ЄС відреагував на смерть української журналістки Рощиної у російському полоні
Орбан заявив, що глава Єврокомісії хоче його «повалити»
Орбан заявив, що глава Єврокомісії хоче його «повалити»
Атака ЗСУ на склад з «Шахедами» у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки
Атака ЗСУ на склад з «Шахедами» у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки
Путін вперше зустрівся з новим президентом Ірану
Путін вперше зустрівся з новим президентом Ірану
Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Римським: деталі
Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Римським: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
320K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
221K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
165K
Реакція американців на допомогу США Україні змінилась
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024
14K
Голова НАЗК потішив держслужбовців: декларації будуть заповнюватися удвічі швидше

Новини

Через два роки після «п'яного» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'євв
Сьогодні, 17:47
Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Сьогодні, 11:28
Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua