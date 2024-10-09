Голова Єврокомісії розкритикувала прем'єра Угорщини: що відповів Орбан
«Є ще деякі, хто звинувачує у цій війні не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи», – сказала президентка Європейської комісії
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Про це повідомляє The Guardian.
Урсула фон дер Ляєн розкритикувала позицію Орбана щодо України, порівнявши російсько-українську війну з боротьбою угорців за свободу 1956 року. Тоді Угорщина повстала проти радянського гноблення, але врешті зазнали поразки від Червоної армії.
«Є ще деякі, хто звинувачує у цій війні не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи, тому я хочу їх запитати: чи звинуватили б вони колись угорців у радянському вторгненні в 1956 році?», – сказала президентка Європейської комісії.
Урсула фон дер Ляєн висловила критику на адресу Віктора Орбана за невиконання Угорщиною зобов’язань ЄС. Вони були прийняті у 2022 році для зменшення залежності від російських енергоносіїв.
Прем'єр-міністр Угорщини у відповідь заявив, що здивований її словами. Він звинуватив євродепутатку у тому, що Європейська комісія стала інструментом політичного тиску.
Орбан також відкинув будь-які паралелі між вторгненням Росії в Україну та подіями 1956 року, наголосивши, що вважає стратегію ЄС щодо війни «програшною».
Раніше, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що ні український президент Володимир Зеленський, ні російський диктатор Володимир Путін не хочуть припинення війни.
Також, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО. Фіцо звинуватив Захід у тому, що він нібито хоче «поставити росіян на коліна» і тому продовжує війну в Україні. Політик підкреслив, що в Україні відбувається військовий конфлікт, у якому гинуть слов'яни, а Європа, за його словами, суттєво підтримує ці «вбивства».
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