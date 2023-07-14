Таврійський напрямок: ЗСУ знищили понад роту окупантів і більше 30 одиниць техніки

Сили оборони системно вибивають ворога з позицій

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Також росіяни втратили 33 одиниці військової техніки. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

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«На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1177 вогневих завдань», – ідеться в повідомленні.

За словами Тарнавського, останньої доби наші захисники знешкодили понад роту росіян і 33 одиниці військової техніки противника.

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Зокрема, ідеться про дві броньовані бойові машини, дві гаубиці «Мста-Б», три гаубиці Д-30, два безпілотники Zala, БпЛА «Орлан-10», БпЛА «Мерлін», самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон», зенітний ракетний комплекс «Стріла», РЕБ «Поле-21» та автомобільну техніку.

Також було знищено дев’ять складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосували 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».