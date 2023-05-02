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Підрив залізниці під Брянськом: ЗМІ вирахували місце, де спрацював вибуховий пристрій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив залізниці під Брянськом: ЗМІ вирахували місце, де спрацював вибуховий пристрій
фото: телеграм-канал Mash

Журналісти геолокували місце події, встановивши точні координати

Журналісти змогли встановити точне місце, де спрацював вибуховий пристрій на залізниці у Брянській області. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За офіційними даними РФ, вибуховий пристрій на шляху поїзда спрацював о 10:17 за місцевим часом.

Журналісти геолокували місце події, встановивши точні координати. Як напередодні повідомляла російська влада, це 136-й кілометр залізничної гілки Брянськ-Унеча.

При цьому наслідки аварії та пожежі цистерн з паливом потрапили на супутникові знімки сервісу Planet.com, зроблені о 10:57 та 11:30 відповідно.

На першому знімку видно сам склад, за кілька хвилин після того, як він залишив станцію Унеча. На другому – стовп чорного диму, який піднімається від цистерн, що горять.

Нагадаємо, що внаслідок підриву залізничних колій у Брянській області Росії, два локомотиви і сім вагонів потяга, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок.

Губернатор Брянської області додав, що подія сталася вранці у понеділок, 1 травня, в Унецькому районі, на 136-му кілометрі залізничних колій Брянськ-Унеча. У залізничному складі було 60 вагонів з нафтопродуктами та будівельними матеріалами. На місці події почалася пожежа – як пояснили представники екстрених служб, спалах виник у результаті сходу з рейок локомотива та двох цистерн із газойлем.

Як повідомлялося, на залізничних коліях у Брянській області встановили вибухівку у трьох місцях. 

Теги: пожежа пальне залізниця росія вибухівка

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