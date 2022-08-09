В Україні застрягли два військові літаки Туреччини: подробиці

Два військові вантажні літаки прибули до Києва у ніч на 24 лютого

В Україні з початку російського вторгнення 24 лютого застрягли два турецькі військові вантажні літаки A400M, спроби Туреччини повернути їх провалилися. Ні Україна, ні Росія не дають жодних конкретних обіцянок щодо цих літаків. Про це повідомляє Nordic Monitor.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар минулого тижня зробив заяву щодо літаків, які не змогли вилетіти через закриття українського повітряного простору. Він зазначив, що екіпаж, який повинен повернути до Туреччини літак, який стояв на стоянці в київському аеропорту «Бориспіль», готовий до вивезення літаків із Києва.

«Наші літаки пройшли повне технічне обслуговування. Ми дякуємо Україні за це. Вони також максимально безпечно тримали наші літаки в аеропорту «Бориспіль», — сказав Акар державному інформаційному агентству Anadolu.

Посадовець також навів цікаву деталь про літаки, що застрягли: якщо літаки злетять, через війну в Україні збройні угруповання можуть спробувати вчинити провокацію. При цьому він не пояснив, про які саме угруповання йдеться.

«Ми можемо негайно повернути наші літаки додому… Можливо, це може статися найближчими днями. Це наша надія, і ми продовжуємо наші дискусії [з цього приводу]», – додав він.

Супутникові знімки підтверджують, що літаки перебувають у аеропорту «Бориспіль»

Полковник у відставці та військовий пілот Юксель Аккале в розмові з виданням не погодився з Акаром. Аккале нагадав, що транспортні літаки регулярно обслуговували турецькі війська в Афганістані. На його думку, літаки не могли злетіти, тому що цього не дозволила Росія, а Акар приховав цей факт.

Аккале також сказав, що турецький уряд, можливо, намагається приховати пошкодження літаків.

Раніше військові експерти, питані виданням, також заявляли, що Росія воліла б, щоб літаки залишалися в Києві як своєрідне покарання за транспортування техніки в Україну. Для України це не актуальне питання в умовах воєнного часу; до того ж, якщо буде напад на літаки, то Росія пошкодить літаки країни НАТО, хоч і знала про це заздалегідь.

Зазначається, що літаки прибули до Києва вночі 24 лютого, буквально за годину-дві до початку російського вторгнення в Україну.

Турецькі офіційні особи стверджували, що літаки були відправлені для транспортування гуманітарної допомоги та евакуації турецьких громадян під час їхніх зворотних рейсів до Туреччини. Однак, на відміну від західних країн, Туреччина не починала евакуацію перед вторгненням, і не було зроблено жодної офіційної заяви щодо гуманітарної допомоги, що робить ймовірним те, що військові транспорти перевозили безпілотники турецького виробництва або ракети, які використовувалися на них.

Нагадаємо, 5 серпня пройшли переговори президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна. Вони тривали трохи більше чотирьох годин. Як повідомив журналістам віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак, на переговорах президентів Росія та Туреччина домовилися про те, що переходять на оплату за постачання російського газу в рублях.

До того за посередництва Туреччини було проведено переговори щодо експорту зерна з українських портів. За результатами цих переговорів Україна відновила вивезення збіжжя із чорноморських портів.

Раніше, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». При цьому турецький президент наголосив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.