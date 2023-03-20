«Вагнерівців» підозрюють у вбивстві дев’яти громадян Китаю в Африці – АР

Стався напад на китайський золотий рудник у Центральноафриканській республіці

19 березня рано вранці стався напад на китайський золотий рудник. Про це заявляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.

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Внаслідок нападу загинуло дев’ять громадян Китаю, ще двоє – поранені.

Спочатку у причетності до трагедії звинуватили групу повстанців. Вони виступили з заявою, у якій звинуватили у нападі та вбивствах бойовиків «Вагнера». У заяві також йшлося про те, що «вагнерівці» нібито хотіли залякати китайців, хоча жили в Центральноафриканській республіці задовго до того, як ПВК «Вагнер» оселилися у цьому місці.

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У Associated Press також зазначають, що напад стався через кілька днів після відкриття рудника. До цього озброєні невідомі викрали трьох громадян Китаю на заході Центральноафриканської республіки.

Зазначають, що «вагнерівці» були найняті президентом ЦАР задля забезпечення безпеки та військового вишколу.

Нагадаємо, що нещодавно терорист Гіркін покепкував зі штурмів ПВК «Вагнер» у Бахмуті.