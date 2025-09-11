Головна Країна Суспільство
Rheinmetall побудує новий завод із виробництва снарядів в Україні: деталі від Шмигаля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Лондоні Шмигаль провів зустріч з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль: 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall

Сьогодні, 11 вересня, у Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Шмигаля.

«Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО. З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони», – йдеться у заяві.

Зокрема, Шмигаль наголосив, що обговорили інші важливі проєкти: розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Він додав, що лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.

«З паном Паппергером обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами противника», – підсумував Шмигаль.

Як повідомлялося, один із найбільших оборонних концернів Німеччини, Rheinmetall, готується запустити в Україні виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Очікується, що новий завод розпочне роботу вже у 2026 році, але наразі він стикається з певними перешкодами.

Теги: Денис Шмигаль озброєння

