Зеленський відповів керівнику Rheinmetall, який назвав українських виробників дронів «домогосподарками»

Президент: Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників БпЛА «домогосподарками з 3D-принтерами». Про це Зеленський зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання «Главкома».

«Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівним, високим рівнем наш український оборонно-промисловий комплекс», – сказав Зеленський.

Президент додав: «Якщо чесно, то, на мій погляд, сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом. Результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, і на землі, і в небі, і на морі. Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід».

Нагадаємо, скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників. Він також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

На тлі скандалу 29 березня Rheinmetall опублікував заяву, в якій фактично спробував пом’якшити ситуацію: «Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії… Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок».

Раніеш Армін Паппергер заявив, що припинення війни між Росією та Україною у 2026 році є малоймовірним, оскільки Москва, за його словами, не зацікавлена в її завершенні.

