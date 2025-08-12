Rheinmetall вказав на перешкоди у будівництві заводу в Україні

Rheinmetall планує випускати 300 тис. снарядів на рік в Україні, але проєкт гальмують бюрократія та брак фінансування

Один із найбільших оборонних концернів Німеччини, Rheinmetall, готується запустити в Україні виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Очікується, що новий завод розпочне роботу вже у 2026 році, але наразі він стикається з певними перешкодами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Handelsblatt.

За початковим планом, підприємство мало виробляти 150 тис. боєприпасів на рік. Однак генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер підтвердив, що українська сторона зацікавлена у подвоєнні виробничих потужностей – до 300 тис. снарядів щорічно.

Паппергер наголосив, що для виходу на такий рівень виробництва потрібно один-два роки стабільної роботи та належне фінансування, якого наразі в України недостатньо для річного виробництва понад 300 тис. снарядів.

Крім того, за його словами, проєкт гальмують бюрократичні затримки. Як приклад, він навів завод Rheinmetall у Німеччині, який розпочав будівництво одночасно з українським, але вже завершив його.

За даними видання German Aid to Ukraine, схожі проблеми відчувають й інші міжнародні компанії в українській оборонній сфері. Водночас джерела зазначають, що затримки не є критичними, і за умови належної підтримки на державному рівні виробництво цілком реально запустити у 2026 році.

Нагадаємо, у німецькому місті Веце оборонний підрядник збройового концерну Rheinmetall побудував завод, на якому виготовлятимуть деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35. Про це пише Spiegel, передає «Главком».

Виробництво деталей фюзеляжу для F-35 у землі Північний Рейн-Вестфалія розпочнеться за кілька днів. Вартість заводу становить близько €200 млн. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер оголосив, що виробництво розпочнеться за кілька днів – «можливо, навіть завтра».

Rheinmetall постачає компоненти американській компанії Northrop Grumman, яка раніше виготовляла центральні секції фюзеляжу у США.