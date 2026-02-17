Голова Rheinmetall оцінив шанси завершення війни у 2026 році
Армін Паппергер наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва та готовності концерну постачати додаткову техніку
Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що припинення війни між Росією та Україною у 2026 році є малоймовірним, оскільки Москва, за його словами, не зацікавлена в її завершенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв’ю берлінській медіаплатформі Table Media.
Паппергер підкреслив, що Україна потребує подальшої підтримки, а його компанія готова збільшити обсяги військових поставок. «Ми можемо допомогти у багатьох областях. На даний момент ми виробляємо більше боєприпасів, ніж передбачено у укладених з Україною контрактах», – заявив він.
За словами глави Rheinmetall, концерн міг би передати Україні більше систем протиповітряної оборони, боєприпасів, танків і безпілотників, однак не за всіма напрямками наразі забезпечено фінансування. Він також зазначив, що подальше посилення оборонної допомоги є ключовим фактором стримування Росії. «Росія не зацікавлена у закінченні війни», – додав Паппергер, пояснюючи свою оцінку перспектив конфлікту.
На тлі повномасштабної війни оборонна промисловість Німеччини демонструє зростання фінансових показників. За даними медіаплатформи, німецькі виробники збільшили виручку на 36%, що відображає зростання попиту на військову продукцію.
Раніше воєнна розвідка України повідомляла про відключення терміналів супутникового зв’язку Starlink у російських військах уздовж лінії фронту. За даними ГУР, окупанти намагалися перейти на власні системи зв’язку, однак вони не забезпечують стабільної передачі даних і створюють проблеми з координацією підрозділів.
