Голова Rheinmetall оцінив шанси завершення війни у 2026 році

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Голова Rheinmetall оцінив шанси завершення війни у 2026 році
Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що РФ не зацікавлена у завершенні війни
фото: DW

Армін Паппергер наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва та готовності концерну постачати додаткову техніку

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що припинення війни між Росією та Україною у 2026 році є малоймовірним, оскільки Москва, за його словами, не зацікавлена в її завершенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв’ю берлінській медіаплатформі Table Media.

Паппергер підкреслив, що Україна потребує подальшої підтримки, а його компанія готова збільшити обсяги військових поставок.  «Ми можемо допомогти у багатьох областях. На даний момент ми виробляємо більше боєприпасів, ніж передбачено у укладених з Україною контрактах», – заявив він.

За словами глави Rheinmetall, концерн міг би передати Україні більше систем протиповітряної оборони, боєприпасів, танків і безпілотників, однак не за всіма напрямками наразі забезпечено фінансування. Він також зазначив, що подальше посилення оборонної допомоги є ключовим фактором стримування Росії. «Росія не зацікавлена ​​у закінченні війни», – додав Паппергер, пояснюючи свою оцінку перспектив конфлікту.

На тлі повномасштабної війни оборонна промисловість Німеччини демонструє зростання фінансових показників. За даними медіаплатформи, німецькі виробники збільшили виручку на 36%, що відображає зростання попиту на військову продукцію.

Раніше воєнна розвідка України повідомляла про відключення терміналів супутникового зв’язку Starlink у російських військах уздовж лінії фронту. За даними ГУР, окупанти намагалися перейти на власні системи зв’язку, однак вони не забезпечують стабільної передачі даних і створюють проблеми з координацією підрозділів.

Теги: росія війна Україна

