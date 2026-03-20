Світ залишиться без ракет ППО? Глава Rheinmetall озвучив тривожний прогноз

Іванна Гончар
За оцінками Rheinmetall, подальша ескалація конфлікту може призвести до глобального дефіциту ракет і суттєво вплинути на обороноздатність багатьох країн
Через війну на Близькому Сході запаси стрімко виснажуються, попит – рекордний

Світові запаси ракет для систем протиповітряної оборони майже вичерпані через війну на Близькому Сході. Про це заявив генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю CNBC, пише «Главком».

За його словами, попит на системи ППО та боєприпаси зараз є безпрецедентним і охоплює всі регіони світу.

«Думаю, наразі склади і в європейців, і в американців, і у країн Близького Сходу порожні або майже порожні», – заявив Паппергер.

Він попередив, що ситуація може різко погіршитися вже найближчим часом.

«Якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць, думаю, у нас майже не залишиться доступних ракет», – наголосив він.

Паппергер пояснив, що сучасна війна, зокрема через масове використання дронів, створює серйозний дисбаланс: дешеві безпілотники змушують використовувати дорогі ракети для їх перехоплення.

На його думку, ефективною відповіддю може бути лише комбіноване застосування різних засобів.

«Існує величезний попит на ракети та системи протиповітряної оборони», – додав глава Rheinmetall.

Як повідомлялялось, ескалація конфлікту між США та Іраном може вплинути на постачання американської зброї Україні, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. 

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив на високих ризиках для України через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Основне занепокоєння викликає можливе скорочення постачання американських ракет-перехоплювачів, оскільки США змушені забезпечувати власні потреби та потреби своїх союзників у регіоні.

