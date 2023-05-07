Вибори президента Туреччини: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу

Ердоган зіткнувся з найважчими виборчими змаганнями з моменту приходу до влади в 2003 році

Букмекери назвали фаворитів президентських виборів у Туреччині, перший тур яких має відбутися вже в наступну неділю, 14 травня.

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Зокрема, на думку аналітиків ресурсу smarkets.com, фаворитом виборчих перегонів є опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу.

За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 1.68.

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Шанси на успіх чинного президента Реджепа Тайїпа Ердогана букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.32.

Варто зазначити, що політичні оглядачі кажуть, що Ердоган зіткнувся з найважчими виборчими змаганнями з моменту приходу до влади в 2003 році, спочатку як прем'єр-міністр, а згодом як президент.

Більшість опитувань показують, що Кілічдароглу лідирує з невеликим відривом, і очікується, що президентська гонка вперше може перейти до другого туру.

Нагадаємо, лідер турецької опозиції Киличдароглу пообіцяв відновити державні інституції та зупинити автократію, заявивши, що він не дозволить президенту Реджепу Таїпу Ердогану «вкрасти» вибори.