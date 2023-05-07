Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори президента Туреччини: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Вибори президента Туреччини: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу
Киличдароглу пообіцяв не дозволити президенту Реджепу Таїпу Ердогану «вкрасти» вибори
фото: BBC

Ердоган зіткнувся з найважчими виборчими змаганнями з моменту приходу до влади в 2003 році

Букмекери назвали фаворитів президентських виборів у Туреччині, перший тур яких має відбутися вже в наступну неділю, 14 травня.

Зокрема, на думку аналітиків ресурсу smarkets.com, фаворитом виборчих перегонів є опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу.

За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 1.68.

Шанси на успіх чинного президента Реджепа Тайїпа Ердогана букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.32.

Варто зазначити, що політичні оглядачі кажуть, що Ердоган зіткнувся з найважчими виборчими змаганнями з моменту приходу до влади в 2003 році, спочатку як прем'єр-міністр, а згодом як президент.

Більшість опитувань показують, що Кілічдароглу лідирує з невеликим відривом, і очікується, що президентська гонка вперше може перейти до другого туру.

Нагадаємо, лідер турецької опозиції Киличдароглу пообіцяв відновити державні інституції та зупинити автократію, заявивши, що він не дозволить президенту Реджепу Таїпу Ердогану «вкрасти» вибори.

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина вибори букмекери

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водій вантажівки не впорався з керуванням
У Туреччині сталася масштабна автокатастрофа: є загиблі (фото, відео)
Сьогодні, 02:44
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та його головний суперник за крісло лідера країни опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу
Вибори у Туреччині. Що треба знати українцям
Вчора, 14:39
За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, бойовий гелікоптер ATAK-2 оснащений українським двигуном
У Туреччині презентовано новітній безпілотник та гелікоптер із українськими двигунами
2 травня, 19:29

Політика

Вибори президента Туреччини: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу
Вибори президента Туреччини: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу
НАТО привело в готовність Повітряні сили через російський літак
НАТО привело в готовність Повітряні сили через російський літак
Парламент Швейцарії зробив нечуваний виняток для Зеленського
Парламент Швейцарії зробив нечуваний виняток для Зеленського
Скасування парадів: британська розвідка пояснила, чого боїться Путін
Скасування парадів: британська розвідка пояснила, чого боїться Путін
Скільки платять за вбивство українців? Міноборони РФ розсекретило заробітки солдатів
Скільки платять за вбивство українців? Міноборони РФ розсекретило заробітки солдатів
Світ на порозі нової війни? США готують пакет військової допомоги Тайваню
Світ на порозі нової війни? США готують пакет військової допомоги Тайваню

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
7573
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
5421
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4784
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4519
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники
2929
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?

Новини

На тлі ядерних загроз КНДР прем'єр Японії прибув з візитом до Південної Кореї
Сьогодні, 11:04
За останні три місяці у Туреччині зафіксували десятки тисяч землетрусів
Сьогодні, 10:39
У день коронації Чарльза ІІІ заарештовано понад 50 людей: у чому їх звинувачують
Сьогодні, 10:24
Проросійські протести в Німеччині: фанатка Путіна організувала акцію в Леверкузені
Сьогодні, 09:53
Ситуація з освітою українських дітей в Польщі: дослідження показало вражаючі цифри
Вчора, 17:09
У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
Вчора, 16:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту