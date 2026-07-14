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Президент Бразилії розкритикував футболістів, які не повернулися до країни з Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Президент Бразилії розкритикував футболістів, які не повернулися до країни з Чемпіонату світу
Футболістам збірної Бразилії дісталося від президента країни
фото: Getty Images

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу мундіалю програла Норвегії з рахунком 1:2

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував футболістів національної команди, які не повернулися до країни після виступу на Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Globo.

«Майже нікого не було в літаку збірної. Яка ганьба, як вам не соромно», – сказав президент Бразилії.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу мундіалю програла Норвегії з рахунком 1:2.

Крім тренерського штабу та персоналу, на борту літака знаходився лише захисник Данило. Інші гравці вирушили з США у відпустку до інших країн.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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