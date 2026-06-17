Зеленський розповів президенту Бразилії про реальне ставлення росіян до війни

Президент Бразилії зазначив, що підтримує досягнення миру в Україні

Лідери домовилися про наступні контакти

Сьогодні, 17 червня, на саміті G7 український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили шляхи для досягнення миру в Україні. Зеленський поінформував про контакти з американською стороною та іншими партнерами.

фото: Офіс президента

«Президент України розповів про настрої всередині Росії та реальне ставлення росіян до війни. Рівень довіри до російського очільника постійно зменшується не лише у великих містах, а й у регіонах. Про це свідчать дані, які є в розпорядженні України. Глава держави зазначив, що потрібно цим скористатися в процесі досягнення миру», – наголошує офіс президента.

Зеленський також акцентував, що необхідно посилювати тиск на Росію, щоб примусити агресора до миру.

Президент Бразилії зазначив: він підтримує досягнення миру в Україні та продовжить докладати зусиль, щоб допомогти завершити цю війну. Лідери домовилися про наступні контакти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що одним із головних результатів саміту G7 у Франції стали домовленості про додаткове посилення протиповітряної оборони України. За словами президента, партнери також погодили нові кроки для посилення тиску на Росію та продовження підтримки України.

До слова, лідери «Великої сімки» на саміті в Евіан-ле-Бен ухвалили підсумкову заяву з геополітичних питань: G7 зобов'язалась посилити санкції проти нафтогазового сектору Росії, збільшити постачання засобів ППО та зброї для України, а також підтримати американсько-іранську угоду й розмінування Ормузької протоки.