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Замах на рекорд Бразилії? У Польщі зводять святиню, вищу за статую Христа

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Замах на рекорд Бразилії? У Польщі зводять святиню, вищу за статую Христа
У Польщі завершують зведення найвищої статуї Богородиці в Європі висотою понад 55 метрів
фото: Wojciech Olkusnik/East News

Скульптура Богородиці з оглядовим майданчиком у короні обіцяє стати новим головним центром паломництва в Європі

У польському селі Конотоп'є Куявсько-Поморського воєводства завершується будівництво монументальної статуї Скорботної Божої Матері, яка після відкриття стане найвищою марійною скульптурою в Європі. Про це розповідає «Главком» з посиланням на польське видання RMF 24.

Очікується, що після завершення будівництва монумент перевершить за висотою відомі релігійні пам'ятники, зокрема статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро (38,5 метра разом із постаментом) та статую Христа Царя у польському Свебодзіні. Водночас автори проєкту наголошують, що головною метою є створення не лише рекордної за розмірами споруди, а насамперед нового місця молитви, духовних роздумів та паломництва.

Загальна висота монумента має бути 55,6 метра. При цьому безпосередньо фігура Богородиці матиме 40 метрів, ще 15 метрів додасть постамент у формі корони. Усередині корони облаштовують ліфт і оглядовий майданчик, звідки відвідувачі зможуть побачити панораму навколишньої місцевості.

На зведення всієї споруди будівельники вже використали близько 2,5 тисячі кубометрів бетону.

У Польщі завершують зведення найвищої статуї Богородиці в Європі висотою понад 55 метрів
У Польщі завершують зведення найвищої статуї Богородиці в Європі висотою понад 55 метрів
фото: Wojciech Olkusnik/East New

Будівельні роботи розпочалися у 2025 році, а їх фіналізація запланована на серпень 2026 року. Офіційне урочисте освячення пам’ятника має відбутися 15 серпня – у свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Попри те, що об'єкт ще перебуває на стадії будівництва, село Конотопє вже приваблює численні групи паломників і туристів. Місцева влада розраховує, що населений пункт перетвориться на новий важливий релігійно-туристичний центр Польщі.

У Польщі завершують зведення найвищої статуї Богородиці в Європі висотою понад 55 метрів
У Польщі завершують зведення найвищої статуї Богородиці в Європі висотою понад 55 метрів
фото: Wojciech Olkusnik/East News

Ініціатором і повним фінансовим донором проєкту є польський мільярдер Роман Каркосік разом із дружиною Гражиною. Монумент споруджують на земельній ділянці, що належить родині підприємця. Раніше Каркосік уже фінансував відновлення місцевого санктуарію Скорботної Божої Матері, який розташований неподалік місця будівництва.

Цікаво, що даний проєкт являється предметом суспільної дискусії. Польські ЗМІ звернули увагу, що будівництво відбувається паралельно із запланованими скороченнями працівників на металургійному підприємстві Walcownia Metali Dziedzice, яке входить до групи Boryszew, пов'язаної з Романом Каркосіком. Спочатку компанія повідомляла про намір скоротити близько 200 працівників через складну ситуацію на ринку та зміну виробничої стратегії, однак після переговорів із профспілками максимальну кількість звільнень зменшили до 150 осіб. Саме це стало підставою для критики з боку частини громадськості, яка поставила питання щодо пріоритетів витрачання коштів.

Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що через рекордний наплив хасидських паломників Умань може не впоратися з навантаженням, тому вважає за необхідне запровадити обмеження на їхній в'їзд. Дипломат також наголосив, що питання паломництва потребує нового підходу, зокрема його переведення в комерційну площину, щоб зменшити навантаження на українську сторону.

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Теги: рекорд Бразилія релігія Польща

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