Вибори у США: стало відомо, коли Байден оголосить про переобрання на другий термін

Байден є найстарішою людиною, яка обіймає пост президента США

Президент США Джо Байден оголосить про початок своїй кампанії з переобрання на другий термін у вівторок. Про це пише Reuters, з посиланням на джерела, знайомих із цим питанням.

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За словами джерел, оголошення Байдена у вівторок відбудеться через чотири роки після початку його кампанії у 2020 році.

Одне з джерел зазначило, що точний час заяви Байдена може змінитися. Минулої п’ятниці Байден сказав журналіста, що повідомить про початок кампанії «відносно скоро». «Я сказав вам, що мій план – знову балотуватися», – наголошував президент США.

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Байден є найстарішою людиною, яка обіймає пост президента США: наприкінці другого чотирирічного терміну йому виповниться 86 років.

Напередодні кампанії він зіткнувся з низькими рейтингами громадського схвалення. Свіже опитування Reuters/Ipsos показало, що лише 39% американців схвалюють його роботу.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися вже в квітні цього року. Зазначається, що зараз його команда намагається залучити ключових представників демократів і навіть деяких людей, які колись розглядалися як потенційні суперники. Національний комітет демократів (DNC) створить національну раду консультантів, до складу якої ввійдуть зіркові політики. Вони відомі своїми власними амбіціями на вищі посади, але залишилися на задньому плані після того, як демократи зберегли свою більшість у Сенаті на зборах 2022 року.