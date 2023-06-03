«Загнаний звір». Зеленський розповів, що думає про Путіна (відео)

Путін боїться втратити життя, тому вдається до погроз

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора слабкою людиною, що намагається показати силу залякуючи світ ядерною зброєю. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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«Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей – то треба робити це потужно», – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що у цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. – «Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю точно, скільки нам для цього знадобиться часу і яку ціну ми заплатимо».

Раніше Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає.

До слова, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.