Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Загнаний звір». Зеленський розповів, що думає про Путіна (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Загнаний звір». Зеленський розповів, що думає про Путіна (відео)
Володимир Зеленський: «Путін повинен боятися сили світу»
фото: скрін із відео

Путін боїться втратити життя, тому вдається до погроз

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора слабкою людиною, що намагається показати силу залякуючи світ ядерною зброєю. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

«Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей – то треба робити це потужно», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. – «Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю точно, скільки нам для цього знадобиться часу і яку ціну ми заплатимо».

Раніше Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає.

До слова, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. 

Теги: війна путін Володимир Зеленський Україна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 травня РФ заявила, що їй вдалося знищити п’ять пускових установок Patriot і радіолокаційну станцію
Правду приховують. Путін вірить, що Росія знищила Patriot в Україні
Вчора, 18:00
Раніше Володимир Путін навіть заявляв, що європейські цінності притаманні росіянам
У Путіна параноя. Журналісти оприлюднили масштабне розслідування хвороби диктатора
1 червня, 18:59
Володимир Зеленський анонсував контрнаступ у найближчий час
Україна готова до контрнаступу – Зеленський
Сьогодні, 10:09

Політика

Петиція про жіночі вагони набрала необхідну кількість голосів
Петиція про жіночі вагони набрала необхідну кількість голосів
«Загнаний звір». Зеленський розповів, що думає про Путіна (відео)
«Загнаний звір». Зеленський розповів, що думає про Путіна (відео)
Україна готова до контрнаступу – Зеленський
Україна готова до контрнаступу – Зеленський
Ексміністр енергетики наїхав на керівника «Енергоатома». У чому полягають претензії
Ексміністр енергетики наїхав на керівника «Енергоатома». У чому полягають претензії
Кулеба обурився на партнерів, які не вводять санкції проти виробників дронів і ракет у РФ
Кулеба обурився на партнерів, які не вводять санкції проти виробників дронів і ракет у РФ
Орбан закликав Україну відмовитись від контрнаступу. Кулеба різко відповів
Орбан закликав Україну відмовитись від контрнаступу. Кулеба різко відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
13K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
8739
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
8235
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
8153
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7916
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту